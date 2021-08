"To przejdzie do historii". Pierwsze reakcje na transfer Cristiano Ronaldo. "Cios"

To już niemal pewne. Cristiano Ronaldo zostanie nowym zawodnikiem Mancheteru City! - informuje Manu Sainz z hiszpańskiego dziennika "AS". A portugalski dziennikarz Gonçalo Lopes dodaje, że transfer jest już dogadany - pisał Antoni Partum, dziennikarz sport.pl.

"Football Manager in real life"

Nie ma żadnych wątpliwości, że to okienko transferowe przejdzie do historii piłki nożnej. Kluby zmienili najlepsi piłkarze świata: Leo Messi i Cristiano Ronaldo, a Kylian Mbappe jest bardzo blisko przenosin do Realu Madryt.

- Messi w Paris Saint-Germain, Mbappé w Realu Madryt, Cristiano Ronaldo w Manchesterze City. Jeśli całość się spełni, to okienko transferowe trafi do historii. Football Manager in real life - napisał Maciej Łanczkowski, dziennikarz "Piłki Nożnej" na swoim profilu na Twitterze.

Tegoroczny rynek transferowy przypomina trochę wydarzenia z NBA, gdzie również jest wiele głośnych transferów.

- Ewentualne przyjście Cristiano Ronaldo do Manchesteru City pokaże, że rynek transferowy w piłce zaczyna powoli działać jak w NBA. I nic w tym dziwnego, bo ta liga wyznaczyła i będzie wyznaczać wiele trendów w sporcie - napisał Hubert Nowicki.

Z kolei Paweł Denys uważa, że odejście Cristiano z Ronaldo będzie tylko korzystne dla Juventusu. - Jeśli Cristiano Ronaldo odejdzie z Juventusu do Manchesteru City to będzie to korzyść dla Juve. Uważam, że rozstanie z CR7 to jeden z lepszych kroków jakie może teraz zrobić Juventus - napisał.

- Davinson Sanchez i Eric Dier kontra Cristiano Ronaldo? Nie mogę się doczekać - napisał Krzysztof Płatek, dziennikarz portalu "Piłkarski Świat".

Transfer Ronaldo do City, to również cios dla kibiców lokalnego rywala - Manchesteru United. To przecież tam Portugalczyk zaczynał wielką karierę i był ulubieńcem fanów. Teraz założył koszulkę największego wroga Manchesteru United.

- Biorąc pod uwagę jak wielką postacią jest Cristiano Ronaldo dla Manchesteru United w erze Premier League, jak i częścią historii klubu, to jeśli transfer do City dojdzie do skutku, no cóż, będzie to najcięższy kibicowsko do przetrawienia ruch w historii United - dodał Paweł Klama.

