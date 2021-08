Jan Bednarek będzie miał konkurencję. Southampton kupiło nowego obrońcę

Od kilku dni zapowiadano ten transfer, aż wreszcie doszedł on do skutku. Brazylijski obrońca Lyanco dołączył do Southampton na zasadzie transferu definitywnego. 24-latek związał się z nowym klubem czteroletnim kontraktem, a Anglicy zapłacili Torino ponad 7 milionów euro - napisał na Twitterze Fabrizio Romano. Nowy nabytek będzie zagrożeniem dla Jana Bednarka?

Zobacz wideo Michniewicz o odejściu Juranovicia: To się szybko potoczyło. Odszedł z klasą

Jan Bednarek z nowym konkurentem. Southampton sprowadziło obrońcę

Lyanco Vojnović stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki na Sao Paulo. W 2017 roku przyleciał do Włoch, gdzie zasilił skład Torino. W międzyczasie występował w zespole Bologni, jednak był to krótki okres w 2019 roku. Przez długą część poprzedniego sezonu był jednym z pierwszych wyborów trenera Marko Pjacy. Rozegrał 23 mecze w Serie A i dwa w Pucharze Włoch. W kwietniu doznał jednak kontuzji pleców, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Później zagrał już tylko dwa razy z Weroną i AC Milan.

W sumie Brazylijczyk rozegrał w barwach Torino 53 mecze, w których strzelił jednego gola. Środkowy obrońca ma również po jednym trafieniu dla Sao Paulo i Bolognii. Dla porównania Jan Bednarek w Southampton występuje od 2017 roku i ma już na swoim koncie 118 meczów w klubowych barwach, 3 gole i asystę. Reprezentant Polski nie otrzymał szansy w meczu inauguracyjnym sezon 2021/22 w Premier League (przegrana z Evertonem 1:3), ale zagrał w drugim starciu z Manchesterem United.

Reprezentant Polski blisko transferu w Serie A! Chce wrócić do kadry

Polak wszedł na boisko od razu po przerwie, zastępując Theo Walcotta. To dla niego na pewno nowa sytuacja, ponieważ cały poprzedni sezon był podstawowym i jednym z najbardziej eksploatowanych zawodników Southampton. Jan Bednarek nie pomógł drużynie w uniknięciu straty bramki, ale nie popełnił też żadnych rażących błędów. Część angielskich mediów pochwaliła występ 25-latka, a część go skrytykowała.

W najbliższych tygodniach okaże się, jakie rozwiązanie dla obrońców zastosuje trener Ralph Hasenhüttl. Być może obaj zawodnicy będą musieli ze sobą rywalizować o miejsce w składzie. A może Austriak widzi współpracujący ze sobą duet polsko-brazylijski.