Pep Guardiola zdradził kiedy odejdzie z Manchesteru City. "Zatrzymam się na chwilę"

Manchester City zawiódł na otwarcie nowego sezonu w Anglii, ponosząc dwie niespodziewane porażki. Najpierw mistrzowie Anglii przegrali w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty z Leicester 0:1, a następnie takim samym wynikiem zakończyło się ich spotkanie z Tottenhamem w 1. kolejce Premier League. W ubiegły weekend drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę wróciła jednak na odpowiednie tory i w kolejnym ligowym spotkaniu rozbiła Norwich 5:0.

Pep Guardiola ma już konkretne plany na przyszłość. "Poszukam nowych inspiracji"

Pep Guardiola jest trenerem Manchesteru City już od 5 lat. Hiszpan objął stanowisko 1 lipca 2016 roku od razu po zakończeniu swojej przygody z Bayernem Monachium. W zeszłym sezonie szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt, który sprawił, że został najlepiej opłacanym trenerem na świecie.

Umowa ta kończy się w 2023 roku i jak się okazuje Guardiola ma już konkretne plany, co będzie robił dalej. Podzielił się nimi niedawno w rozmowie z ESPN Brasil. - Myślę, że po siedmiu latach w Manchesterze zrobię sobie przerwę. Zatrzymam się na chwilę, zobaczę, co udało się zrobić, podsumuję pewne sprawy i poszukam nowych inspiracji. Postaram się podpatrzeć metody od innych trenerów i znaleźć dla siebie nową drogę - przyznał Hiszpan.

Guardiola zdradził także, co chciałby robić kiedy już wróci do pracy po przerwie. - Kolejnym krokiem będzie praca z jedną z drużyn narodowych. Chciałbym sprawdzić się na Euro, w Copa America czy podczas mundialu - zapowiedział 50-latek. Zapewnił jednak, że na pewno nie będzie to reprezentacja Brazylii, ponieważ tam "selekcjonerem zawsze będzie Brazylijczyk".