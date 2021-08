Jóźwiak zawalił gola, a potem zaskoczył Rooneya. "Podobało mi się to"

Kamil Jóźwiak jest podstawowym piłkarzem Debry County. 23-latek zagrał od pierwszej minuty w trzech z czterech meczów. W spotkaniu drugiej kolejki Championship Polak wszedł na ostatnie minuty i popełnił błąd, który skutkował bramką na 2:1 dla Peterborough. Po tym na zawodnika wylała się fala hejtu ze strony kibiców Derby. Mimo to nie stracił miejsca w podstawowym składzie, a jego pomeczową postawę docenił szkoleniowiec klubu Wayne Rooney.

Wayne Rooney o Kamilu Jóźwiaku: Byłem zachwycony jego postawą

Jak zdradził były zawodnik Manchesteru United w rozmowie z "Derby Telegraph", po meczu odbył rozmowę z Jóźwiakiem. - Mecz z Peterborough można traktować jako szczęście w nieszczęściu. Byłem zachwycony reakcją Kamila po meczu. Spadła na niego fala krytyka, która była sprawiedliwa, wyłączył się, co skutkowało utratą gola. Podobało mi się to, że nie ja musiałem do niego podchodzić, ale on sam przyszedł do mnie i powiedział, że zamierza się poprawić i dawać więcej zespołowi. To zawodnik na międzynarodowym poziomie. Byłem zachwycony jego postawą - zdradził menadżer Derby County.

Rozmowa pomiędzy szkoleniowcem a trenerem może okazać się przełomowa dla polskiego skrzydłowego. Kilka dni później Derby wygrało 1:0 z Hull City, a według Rooneya Jóźwiak był wyróżniająca się postacią. - Łatwo popełniać błędy, a potem ukrywać się. Zdarzyła mu się pomyłka, ale od razu chciał zmazać plamę. Jego występ przeciwko Hull był naprawdę bardzo dobry - stwierdził Anglik.

Kamil Jóźwiak został powołany przez Paulo Sousę na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadra narodowa zagra w najbliższych dniach z Albanią, Anglią oraz San Marino w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022 w Katarze.