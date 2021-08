Koniec spekulacji! Harry Kane poinformował o swojej przyszłości. Ostatecznie

Angielskie media były zgodne co do tego, że transfer Harry'ego Kane'a do Manchesteru City jest na ostatniej prostej. Mistrzowie Anglii mieli zapłacić Tottenhamowi grubo ponad 100 milionów funtów, a sam napastnik był chętny na przeprowadzkę. Oliwy do ognia dodał fakt, że Kane nie stawił się w klubie po urlopie, tylko przyjechał później. Nie grał również w pierwszych meczach w sezonie. Oficjalnie z powodu tego, że dopiero wrócił z wakacji i nie jest w stu procentach gotowy. Nieoficjalnie z powodu tego, że jego myśli krążą wokół transferu. Zagrał dopiero w ostatnim spotkaniu z Wolverhampton (1:0) – wszedł na boisko w 72. minucie.

Harry Kane zostaje w Tottenhamie. Manchester City musi obejść się smakiem

Okazuje się jednak, że do hitu transferowego nie dojdzie. Prezes klubu Daniel Levy nie chciał sprzedawać swojej największej gwiazdy. Media informowały, że Levy przestał odbierać telefony od ludzi z Manchesteru, a Tottenham odrzucił już dwie oficjalne oferty a Kane'a. Pierwsza opiewała na 122, a druga na 150 milionów funtów. To były rekordowe pieniądze – żaden piłkarz w Premier League nie kosztował więcej. Proponowano także wymianę – w drugą stronę mógł pójść Gabriel Jesus czy Aymeric Laporte. Tottenham był jednak nieugięty.

Jak informuje Fabrizio Romano, Kane chciał zmienić barwy, ale ma zamiar uszanować decyzję klubu i nadal dawać z siebie wszystko dla Tottenhamu. Ostatecznie Kane sam poinformował o tym, że zostaje w zespole. - Niesamowicie było zobaczyć niedzielne przyjęcie fanów Spurs i przeczytać niektóre słowa wsparcia, jakie otrzymałem w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tego lata zostanę w Tottenhamie i będę w 100 procentach skoncentrowany na pomocy zespołowi w osiągnięciu sukcesu – napisał napastnik reprezentacji Anglii.

Harry Kane występuje w Tottenhamie od początku swojej kariery. Kilkukrotnie był wypożyczany, ale w końcu przebił się do pierwszego składu londyńskiego zespołu i został jego największą gwiazdą. W 337 spotkaniach strzelił 221 goli. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku.

Tottenham udanie zaczął nowy sezon Premier League. Zespół pod wodzą nowego trenera, Nuno Espirito Santo zanotował dwa zwycięstwa w dwóch meczach z Manchesterem City i Wolverhampton (oba po 1:0).