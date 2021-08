Klopp nagle włączył się w negocjacje z gwiazdą. "Dwie rzeczy"

Brytyjskie media zapytały wprost Juergena Kloppa czy bierze udział w negocjacjach między Salahem a Liverpoolem. Odpowiedź Niemca nie pozostawia wątpliwości. - Tak, jestem zaangażowany w całkiem sporo rzeczy w klubie. Być może niektóre rozmowy odbywają się beze mnie, to możliwe, ale poza tym wiem o wszystkich rzeczach i tak jest jak zawsze - powiedział szkoleniowiec cytowany przez "Liverpool Echo".

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Kamila Grosickiego wyjaśnia sytuację: Na teraz jest tylko jeden temat [SEKCJA PIŁKARSKA #77]

Mohamed Salah zostanie w Liverpoolu na dłużej? Trener przekonuje zawodnika, aby zostać

Formalnie Mohamed Salah pozostaje piłkarzem Liverpoolu do końca czerwca 2023 roku. Dlatego władze klubu zdecydowały się na podjęcie rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Juergen Klopp nie chciał powiedzieć, na jakim etapie znajdują się negocjacje. Media wspominają również, że przedłużenie umowy Egipcjanina było kluczowym tematem przy zabezpieczaniu Alissona Beckera, Fabinho, Trenta Alexandra-Arnolda i Virgila van Dijka.

Klopp krytykuje kibiców Liverpoolu. "Jeśli w to wierzysz to jesteś idiotą"

Mohamed Salah jest jednym z kluczowych piłkarzy w składzie Juergena Kloppa. Do Liverpoolu dołączył w 2017 roku. W tym czasie rozegrał 204 mecze, w których strzelił 126 goli oraz zanotował 49 asyst. - Dwie rzeczy: Mo jest oczywiście w naprawdę, naprawdę dobrym momencie piłkarsko, nastrojowo. To jak się zachowuje od pierwszego dnia, w którym wrócił jest absolutnie świetne. Wszyscy jesteśmy profesjonalistami, są negocjacje i są rozmowy, a kiedy będzie decyzja, poinformujemy was - dodał Niemiec.

Totalna ignorancja Jamesa. Dopytywał kibiców na streamie. "Możesz mi powiedzieć?"

Liverpool ma się liczyć z tym, że po przedłużeniu umowy pensja tygodniowa Salaha wyniesie ponad 200 tys. funtów. Jeżeli tak będzie, Egipcjanin zostanie najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii klubu. Liverpool rozpoczął nowy sezon Premier League od wygranej z Norwich 3:0. Salah zdobył w tym starciu jedną bramkę. W sobotę, 21 sierpnia druga kolejka, w której zespół Kloppa zmierzy się z Burnley. Początek meczu o godz. 13:30 czasu polskiego.