Klopp krytykuje kibiców Liverpoolu. "Jeśli w to wierzysz to jesteś idiotą"

Liverpool bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon Premier League. Podopieczni Juergena Kloppa pewnie pokonali na wyjeździe Norwich City 3:0 po bramkach Diogo Joty, Roberto Firmino i Mohameda Salaha. Niestety to zwycięstwo przykrył skandal, jaki wywołali kibice drużyny z Merseyside, którzy byli obecni na Carrow Road.

Juergen Klopp zabrał głos ws. kibiców Liverpoolu. "Nie słuchamy tego"

Kibice Liverpoolu w trakcie spotkania z Norwich City kierowali w stronę pomocnika gospodarzy Billy'ego Gilmoura homofobiczne wyzwiska i przyśpiewki. Od razu po zakończeniu spotkania ataki te potępił klub, który uznał je za wysoce niestosowne.

Do całej sprawy odniósł się także trener Liverpoolu Juergen Klopp. Niemiecki szkoleniowiec skrytykował kibiców swojej drużyny i przyznał, że nie rozumie takiego zachowania. - Nigdy nie zrozumiem, po co na stadionie śpiewać piosenkę, która kogoś atakuje. Nie podoba mi się to. Takie przyśpiewki nie pomagają także nam. Nie słuchamy tego. Jeśli wierzysz w to, co śpiewasz, to jesteś idiotą. Jeżeli nie wierzysz, ale śpiewasz, to tracisz czas - powiedział 54-latek. - Nie jestem pewien, czy ktoś mnie posłucha, ale byłoby miło. Z wielu powodów nie chce więcej słyszeć takich rzeczy - dodał.

Swoje kolejne spotkanie w nowym sezonie Premier League Liverpool rozegra już w sobotę 21 sierpnia o 13:30. Wtedy to zmierzy się na własnym stadionie z Burnley.