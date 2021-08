Kłopoty piłkarza Manchesteru United! Nawet pół roku więzienia za jazdę Lamborghini

Brytyjskie media poinformowały, że 23-letni obrońca został oskarżony o kierowanie pojazdem w trakcie tzw. dyskwalifikacji. Wan-Bissaka prowadził Lamborghini warte 170 tys. funtów. Postawiono mu również zarzuty prowadzenia samochodu bez ubezpieczenia oraz prowadzenia pojazdu w sposób niezgodny z prawem.

REKLAMA

Zobacz wideo Manchester United ma problemy. "Zwolnienie Solskjaera byłoby pokazem bezsilności"

Aaron Wan-Bissaka trafi do więzienia? Dwie opcje ukarania gwiazdy Manchesteru United

Piłkarz został zatrzymany przez policję 23 czerwca na drodze A34 w Stockport, Greater Manchester. Zdaniem "Daily Mail" obrońca nie pojawił się na rozprawie w Stockport Magistrates' Court i została ona odroczona do 1 września. Wan-Bissaka nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Przypomnijmy, że przestępstwo jazdy z nieważnym prawem jazdy ma miejsce po tym, jak prawo jazdy zostało unieważnione przez sąd.

To pierwsze tego rodzaju wykroczenie gwiazdy Manchesteru United, dlatego piłkarzowi grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności do sześciu miesięcy. Kolejne wykroczenia są już karane znacznie surowiej. W takim przypadku 23-latek mógłby trafić do więzienia na rok.

Manchester United chce za wszelką cenę zatrzymać Pogbę! Kosmiczna oferta

Aaron Wan-Bissaka jest graczem Manchesteru United od lipca 2019 roku, kiedy został kupiony z Crystal Palace za 55 mln funtów. W poprzednim sezonie obrońca zagrał 34 meczów w Premier League, strzelając dwa gole i notując cztery asysty. Zgodnie z nowymi przepisami FIFA dot. zmiany reprezentacji, jeżeli Wan Bissaka zagrałby raz w dorosłej reprezentacji Anglii, to już nie mógłby nigdy wystąpić w ekipie Demokratycznej Republiki Konga. 22-latek urodził się w Londynie, ale jego korzenie są afrykańskie