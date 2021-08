"To cud, że przeżyłem". Jimenez wrócił na boisko 9 miesięcy po fatalnej kontuzji

Była dopiero 5. minuta listopadowego meczu Arsenalu z Wolverhampton Wanderers w Premier League, gdy w polu karnym gospodarzy doszło do fatalnego zdarzenia. Obrońca Arsenalu - David Luiz - i napastnik gości - Raul Jimenez - zderzyli się głowami i obaj runęli na murawę. O ile pierwszy wytrzymał do przerwy, w trakcie której został zmieniony przez Roba Holdinga, o tyle drugi natychmiastowo został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, gdzie przeszedł operację.

REKLAMA

Zobacz wideo Raków gra dalej w Europie. "W starciu z Gent nie stawiam ich na straconej pozycji"

Meksykański napastnik doznał bardzo poważnego pęknięcia czaszki, które wykluczyło go z gry do końca poprzedniego sezonu. Jimenez wrócił już jednak na boisko. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji piłkarz rozegrał 90 minut w sobotnim meczu 1. kolejki Premier League z Leicester City.

- Znów czuję się jak piłkarz. Lekarze powiedzieli mi jednak, że to cud, że przeżyłem. Doznałem pęknięcia czaszki i doszło do krwawienia wewnątrz niej. Pęknięcie powodowało nacisk na mózg, dlatego natychmiastowa reakcja lekarzy była niezbędna. Muszę im podziękować i powiedzieć, że wykonali świetną robotę - powiedział Jimenez w rozmowie z "The Guardian".

25-letnia polska olimpijka grzmi po igrzyskach! Chce zakończyć sportową karierę

- Od razu po operacji lekarze powiedzieli mi, że istnieje ryzyko, iż nigdy nie wrócę do futbolu. Mówili mi prawdę, bo taki jest ich obowiązek. Gojenie rany trwało dłużej, niż się spodziewaliśmy, ale to i tak cud, że wciąż tu jestem - dodał Meksykanin.

Jimenez przyznaje, że nie pamięta wiele z listopadowego wypadku. - Pamiętam tylko, że przyjechaliśmy na stadion, zostawiłem rzeczy w szatni, a później wyszedłem z kolegami sprawdzić boisko. Od powrotu do szatni nie pamiętam już niczego. Przypominam sobie moment, gdy obudziłem się w szpitalu i kilka innych chwil z niego, żadne wspomnienie nie jest dokładne - powiedział Jimenez.

- Poprosiłem lekarza, by wysłał mi wideo ze zdarzenia z różnych perspektyw boiska. Chciałem zobaczyć, jak do tego doszło. Dlaczego? Niczego nie pamiętam, więc do pewnego momentu to zdarzenie nie miało dla mnie miejsca - dodał.

- Nie wzbudziło to we mnie większych emocji, czułem się normalnie. Nie byłem przerażony, choć czasami, gdy oglądałem poważne złamania kostek czy piszczeli, to sam odczuwałem ból. Teraz tak nie było. Może dlatego, że wszystko potoczyło się szokująco szybko. Najpierw było zderzenie, a potem bezwładny upadek.

"Byłem najlepszy na świecie"

Jimenez do treningów z zespołem wrócił w marcu. - Byłem najlepszym zawodnikiem na świecie. Mijałem każdego, jak chciałem, bo koledzy mieli zakaz atakowania mnie - śmiał się Jimenez. I dodał: Najtrudniejszym momentem leczenia był ostatni miesiąc poprzedniego sezonu. Chociaż czułem się gotowy do gry, to lekarze stwierdzili, że nie mogę jeszcze wrócić na boisko.

Wielki skandal w Pucharze Ukrainy! Sędzia został zaatakowany po meczu [WIDEO]

- Doktor powiedział mi, że czaszka jeszcze się nie zagoiła. Byłem sfrustrowany, ale po 10 minutach się uspokoiłem. Nigdy nie pomyślałem, że ta historia może skończyć się źle. Nigdy, choćby przez chwilę, nie pomyślałem o zakończeniu kariery. Rozumiałem, że istniało takie zagrożenie, ale nigdy nie traktowałem go poważnie. Tę przerwę traktowałem jak po kontuzji kostki czy kolana. Po prostu chciałem się wyleczyć i wrócić do robienia tego, co kocham - zakończył Jimenez.

Poprzedni sezon Meksykanin zakończył z 11 występami i czterema golami. Szansę na otwarcie konta w tym sezonie Jimenez mieć będzie w niedzielę, gdy Wolverhampton podejmie Tottenham.