Wielki problem Semedo! Kryminalna przyszłość może zablokować jego transfer

Pierwsi informacje o zainteresowaniu piłkarzem Olympiakosu Pireus przekazali dziennikarze "Sky Sports". Okazuje się jednak, że "jest mało prawdopodobne, aby uzyskał wizę od Wielkiej Brytanii po otrzymaniu 5-letniego wyroku w zawieszeniu za różne zarzuty, w tym napaść i posiadanie broni palnej". Okazuje się także, że Portugalczyk ma zakaz wstępu do Hiszpanii przez osiem lat.

Przypomnijmy: Ruben Semedo został aresztowany w 2018 roku. Według informacji z tamtego czasu policja podejrzewała Portugalczyka o o pobicie mężczyzny szklaną butelką pod jedną z dyskotek w Walencji (wydarzenie miało miejsce w październiku 2017 roku). Później (w listopadzie) Semedo wymachiwał bronią pod innym klubem nocnym, którego nie chciał opuścić i przez to groził jego właścicielowi. W lutym 2018 roku natomiast włamał się do domu mężczyzny, który zdaniem hiszpańskich mediów musiał oddać piłkarzowi pięć tysięcy euro. Napastnicy związali dłużnika, a z jego relacji wynika, że Semedo przystawiał mu broń do głowy. Do zarzucanych czynów doszło w Hiszpanii, gdy Semedo występował jeszcze w barwach Villarrealu.

Wyrok utrudnia transfer? Ruben Semedo nie może dołączyć do klubu z Anglii lub Hiszpanii

Co dalej z przyszłością Rubena Semedo? Portugalczyk wyszedł z więzienia w lipcu 2018 roku, po wpłaceniu kaucji w wysokości 30 tys. euro. Wyrok skazujący piłkarz usłyszał dopiero dwa lata później. Sąd uznał piłkarza za winnego zarzucanych mu czynów oraz skazał piłkarza na pięć lat w zawieszeniu oraz zakazał wstępu do Hiszpanii.

Historia pokazuje, że kryminalna przeszłość piłkarza nie przeszkadza wielu zagranicznym klubom. Jeszcze w 2018 roku Semedo trafił do Hueski, która występowała w La Liga. Przed ogłoszeniem wyroku skazującego piłkarz zasilił skład Olympiakosu Pireus. Grecy kupili obrońcę za 4,5 mln euro. Aktualnie o 27-latka ma zabiegać Wolverhampton. Według dziennika "The Sun" problemy z wizą w Wielkiej Brytanii nie zniechęcają działaczy klubu, którzy wciąż chcą zabiegać o Portugalczyka. W grę wchodzi roczne wypożyczenie zawodnika z opcją kupna po sezonie 2021/22.

Piłkarz mający zakaz wstępu do Hiszpanii czy problemy z wizą w Wielkiej Brytanii wielokrotnie mierzył się z drużynami z tych krajów. Obrońca strzelił nawet gola w przegranym 2:4 meczu przeciwko Tottenhamowi w Lidze Mistrzów. Olympiakos Pireus pokonał także Arsenal w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy w poprzednim sezonie. W 2020 roku 27-latek zadebiutował także w reprezentacji Portugalii i to w meczu z... Hiszpanią. Wtedy w starciu towarzyskim rozegrał 56. minut. Łącznie w narodowych barwach wystąpił trzykrotnie.