Kibic zaatakował piłkarza Chelsea na treningu! 'Wynoś się" [WIDEO]

Chociaż w pierwszym sezonie w ChelseaTimo Werner wygrał Ligę Mistrzów, zagrał w finale Pucharu Anglii, a w lidze zajął 4. miejsce, to na pewno oczekiwania wobec niego były zdecydowanie większe. Chociaż Niemiec we wszystkich rozgrywkach zdobył 12 bramek i miał 15 asyst, dokładając do tego kilka wywalczonych rzutów karnych, to kibice i tak pamiętać będą głównie jego pudła.

A tych nie brakowało. Tylko w Premier League Werner zmarnował aż 18 dogodnych okazji do strzelenia gola. To 5. wynik poprzedniego sezonu. Więcej sytuacji zmarnowali tylko Chris Wood z Burnley, Mohamed Salah z Liverpoolu, Jamie Vardy z Leicester City (wszyscy po 19) i Patrick Bamford z Leeds United (21).

"Werner, wynoś się"

Werner budzi skrajnie różne emocje u kibiców Chelsea, co widać było na środowym, otwartym treningu pierwszej drużyny na Stamford Bridge. W pewnym momencie kibice mieli możliwość wypowiadania się przez mikrofon, którą jeden z kibiców wykorzystał do ostrej krytyki niemieckiego napastnika.

- Timo Werner, wynoś się z klubu - powiedział, co spotkało się z nieprzychylną reakcją pozostałej części widowni, która zareagowała na to buczeniem.

Sam Werner nie odniósł się do incydentu. Zawodnik w mediach społecznościowych podziękował kibicom za przybycie i wsparcie.

W obecnym sezonie Werner wystąpił już w obu meczach Chelsea: w Superpucharze Europy przeciwko Villarreal i w lidze przeciwko Crystal Palace. Niemiec na razie nie strzelił gola i nie miał asysty. Szansę na otwarcie konta w tym sezonie Werner będzie miał w niedzielę, kiedy o 17:30 Chelsea zagra na wyjeździe z Arsenalem.