PSG chce kolejnego wielkiego transferu! "600 tysięcy euro tygodniowo"

Przyszłość Paula Pogby jest niepewna od kilku miesięcy. Francuz, który był kluczową postacią Manchesteru United w sobotnim meczu z Leeds United (5:1), wielokrotnie miał wyrażać chęć opuszczenia klubu. O przyszłości Pogby wyrażał się też jego agent - Mino Raiola - który mówił wprost, że jego klient odejdzie z klubu z Old Trafford.

Francuza łączono między innymi z powrotem do Juventusu, jednak od dłuższego czasu za faworyta do pozyskania pomocnika uważano Paris Saint Germain. Wicemistrzowie Francji mieli być gotowi do zapłacenia odpowiedniej kwoty do pozyskania Pogby, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku.

Sytuację zmienił jednak transfer Lionela Messiego do PSG. Francuski klub zaproponował Argentyńczykowi dwuletni kontrakt w wysokości 35 milionów euro rocznie. Tak wysokie zarobki argentyńskiego gwiazdora mocno ograniczyły możliwości klubu tego lata. PSG nie ma jednak zamiaru rezygnować z Pogby.

PSG przyciągnie Pogbę wielką podwyżką?

Poniedziałkowy "The independent" poinformował, że wicemistrzowie Francji będą chcieli wykorzystać sytuację pomocnika w przyszłym roku. Pogba będzie już wolnym zawodnikiem i PSG nie będzie musiało płacić pieniędzy Manchesterowi United. To z kolei zwolni środki na pensję piłkarza.

"The Independent" poinformował, że PSG może zaoferować Pogbie aż 510 tys. funtów (600 tys. euro) tygodniowo! To blisko dwukrotna podwyżka w stosunku do obecnych zarobków Francuza, który aktualnie inkasuje 290 tys. funtów tygodniowo.

Pogba trafił do Manchesteru United z Juventusu w sierpniu 2016 roku. Angielski klub zapłacił za pomocnika 105 milionów euro, co przez rok było najwyższą kwotą odstępnego w historii. Rekord ten pobił dopiero Neymar, który zmienił FC Barcelonę na PSG za 222 miliony euro.

Pogba wygrał z Manchesterem United Puchar Ligi oraz Ligę Europy. Oba trofea Francuz zdobył w sezonie 2016/17.