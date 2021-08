Barcelona chce gwiazdę Premier League! Ma zastąpić najdziwniejszy transfer od lat

Ostatnie tygodnie nie należały do najlepszych w wykonaniu Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Gabończyk wystąpił w czterech meczach sparingowych przeciwko Hibernian (1:2), Rangers FC (2:2), Chelsea (1:2) i Tottenhamowi (0:1) i w żadnym z nich nie strzelił gola.

Z powodu choroby Aubameyang nie znalazł się też w kadrze Arsenalu na pierwszy, oficjalny mecz sezonie, w którym drużyna Mikela Artety przegrała z Brentford 0:2. Gorsza dyspozycja doświadczonego napastnika sprawiła, że w mediach zaczęły się pojawiać informacje o jego możliwym odejściu z klubu.

Aubameyang odejdzie z Arsenalu?

"The Times" poinformował, że klub rozumie, iż to ostatnia szansa na zarobienie jeszcze jakichkolwiek pieniędzy na zawodniku, który ma już 32-lata, a którego kontrakt wygasa dopiero za dwa lata. Spore znaczenie mają też mieć zarobki Aubameyanga. Gabończyk w zeszłym roku przedłużył kontrakt z Arsenalem i na mocy nowej umowy zarabia aż 300 tys. funtów tygodniowo.

Sytuacją zawodnika zainteresowała się FC Barcelona. Jak poinformował kataloński "Sport", klub może zdecydować się na transfer Aubameyanga, jeśli uda mu się sprzedać Martina Braithwaite'a. Duńczyk to jedno z większych nieporozumień transferowych w ostatnich latach, chociaż w weekend zdobył akurat dwie bramki i zaliczył asystę, co... tylko może pomóc w jego sprzedaży. Co ciekawe, "Sport" dodał też, że FC Barcelona może zainteresować się również drugim z napastników Arsenalu - Alexandrem Lacazettem.

Aubameyang trafił do Arsenalu z Borussii Dortmund w styczniu 2018 roku. Klub zapłacił za napastnika około 56 milionów funtów. Do tej pory Gabończyk zdobył dla Arsenalu 85 bramek w 148 meczach. Aubameyang zdobył z klubem Puchar Anglii w 2020 roku, a rok wcześniej zagrał w finale Ligi Europy, w którym przegrał z Chelsea (1:4).