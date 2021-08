Tottenham złożył ofertę za 50 mln euro. Ale odpowiedź piłkarza była bardzo dosadna

Choć Tottenham rozpoczął już rozgrywki w Premier League, to zespół z Londynu wciąż szuka wzmocnień składu. Jedną z pozycji, na której brakuje im głębi, jest środek obrony. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być Pau Torres. Problem w tym, że zawodnik Villarrealu odmówił londyńczykom.

Pau Torres odmówił Tottenhamowi. Hiszpan chce grać w Lidze Mistrzów

Tottenham złożył za piłkarza ofertę w wysokości 50 milionów euro, czyli tyle, ile prawdopodobnie wynosi klauzula wykupu piłkarza. Dla Villarrealu taka kwota byłaby bardzo korzystna, ale na przejście do Spurs nie zgodził się 24-letni obrońca. Torres odmówił Tottenhamowi ze względu na to, że ten nie będzie występować w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/2022. Według "Marcy" Torres jest skłonny odejść tylko do "wielkiego klubu".

Villarreal wygrał poprzednią edycję Ligi Europy, dzięki czemu zagwarantował sobie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na ten moment dla 24-letniego piłkarza wizja gry w najbardziej elitarnych rozgrywkach jest bardziej kusząca, zwłaszcza że jest wychowankiem Villarrealu. Tottenham, który w tym roku będzie występować zaledwie w Lidze Konferencji, zamierza jednak przekonać piłkarza do przenosin do Londynu. Piłkarz był łączony wcześniej m.in. z Realem Madryt oraz Manchesterem United, ale wiele wskazuje na to, że kolejny sezon spędzi w macierzystym klubie.

Pau Torres rozegrał w minionym sezonie 44 spotkania w barwach Villarrealu. Dodatkowo był podstawowym obrońcą reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020. Był także członkiem kadry Hiszpanii, która zdobyła srebrny medal na IO w Tokio.