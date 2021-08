"ESPN": Paul Pogba wybrał nowy klub. Zamierza opuścić Manchester United

Paul Pogba trafił do czerwonej części Manchesteru w 2016 roku z Juventusu za kwotę 105 milionów euro. Choć o jego potencjalnym transferze mówiło się od kilku lat, Francuz nie zmieniał otoczenia, ale z drugiej strony nie zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu. Teraz gdy jego umowa powoli dobiega końca, pojawia się coraz więcej informacji na temat jego przyszłości.

Paul Pogba pożegna się z Manchesterem United?

Włodarze Manchesteru United od wielu miesięcy próbowali dojść z pomocnikiem do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Zarówno sam zawodnik, jak i jego agent Mino Raiola byli jednak nieugięci, przez co do tej pory kontrakt nie został przedłużony.

Stacja "ESPN" dodała całej sprawie kolorytu. Przekazane przez nią informacje sugerują, że 28-latek nie planuje swojej przyszłości w Premier League i po wygaśnięciu umowy chciałby zmienić otoczenie. Sporo wskazuje na to, że w przyszłym roku jako wolny zawodnik będzie chciał się przenieść do Realu Madryt.

Real Madryt ponownie zainteresowany Pogbą

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że usługami Pogby zainteresowane jest PSG. Klub ze stolicy Francji mógłby sobie jednak nie poradzić ze sprowadzeniem kolejnej gwiazdy tego kalibru. Tego lata na Parc des Princes trafili już między innymi Leo Messi, Sergio Ramos czy Gianluigi Donnarumma.

Real Madryt już od kilku lat wyrażał zainteresowanie francuskim pomocnikiem. Choć wydawało się, że po niepowodzeniu rozmów klub porzucił nadzieje na jego sprowadzenie, wiele może wskazywać na to, że w przyszłym roku Pogba zasili drużynę Królewskich.

28-latek znakomicie rozpoczął nowy sezon Premier League. W pierwszej kolejce Manchester United rozbił 5:1 Leeds United, a Francuz zanotował aż cztery asysty. Łącznie w koszulce Czerwonych Diabłów Pogba rozegrał 207 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 38 goli i odnotował 46 asyst.