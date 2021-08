Ależ wejście Jakuba Modera! Wystarczyły mu sekundy, by odmienić losy meczu

Burnley zaczęło mecz znakomicie, bo już w 2. minucie prowadziło 1:0. Po rzucie rożnym w polu karnym najwyżej do główki wyskoczył James Tarkowski i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy, chociaż obie drużyny miały sytuacje do zdobycia bramki. W drugiej połowie wynik nie ulegał zmianie, więc szkoleniowiec Brighton zdecydował się wprowadzić na boisko Jakuba Modera. I była to znakomita decyzja, bo kilkanaście sekund po wejściu na boisko Jakub Moder zaliczył asystę przy bramce Neala Maupaya. To była 73. minuta, a zaledwie pięć minut później było już 2:1 dla Brighton. Tym razem na listę strzelców wpisał się Mac Allister. Taki wynik utrzymał się do końca meczu i zespół Polaka odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Premier League.

W pozostałych meczach obyło się bez sensacji, choć za niespodziankę można uznać porażkę Aston Villi. Bez Jacka Grealisha, który odszedł do Manchesteru City, Aston Villa nie dała rady beniaminkowi – Watfordowi. W 10. minucie Watford na prowadzenie wyprowadził Emmanuel Dennis. Dostał piłkę w środku pola karnego i pierwszy strzał zablokował obrońca, ale po drugim piłka znalazła się już w siatce. W 42. minucie piłka po strzale Ismaili Sarra pechowo odbiła się od obrońcy i przelobowała bramkarza gości. Do przerwy było więc 2:0 dla beniaminka. W 67. minucie Cucho Hernandez popisał się pięknym strzałem z linii szesnastego metra i podwyższył prowadzenie gospodarzy. Goście zdołali jednak zmniejszyć rozmiary porażki. W 70. minucie piękną bramkę z 16 metrów zdobył McGinn, a w doliczonym czasie gry Danny Ings wykorzystał rzut karny. Na więcej gości nie było stać i przegrali 2:3.

Pozostali faworyci zaczęli zgodnie z planem. Chelsea po pierwszej połowie i pięknym trafieniu z rzutu wolnego Marcosa Alonso oraz bramce Pulisica po błędzie bramkarza prowadziła 2:0 z Crystal Palace. W drugiej połowie wynik na 3:0 ustalił Trevor Chalobach, który popisał się ładnym, płaskim strzałem z dystansu. Swój mecz wygrało także Leicester City. W 41. minucie sobie tylko znanym sposobem Jamie Vardy umieścił piłkę w siatce po dograniu z prawej strony na bliższy słupek. To było jedyne trafienie w tym meczu.

Swoje spotkanie wygrał także Everton, choć po absurdalnym błędzie obrony w 22. minucie Adam Armstrong wyprowadził Southampton na prowadzenie. W drugiej połowie gospodarze odzyskali jednak kontrolę nad meczem. Bramka Richarlisona w 47. minucie, piękne trafienie Abdoulaye'a Doucouré z 76. minuty i gol zdobyty "szczupakiem" Dominica Calverta-Lewina dały Evertonowi wygraną 3:1.

W pierwszym sobotnim meczu Manchester United wygrał z Leeds 5:1. Przed nami jeszcze jedno spotkanie – Norwich zmierzy się z Liverpoolem.