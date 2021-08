Real Madryt chce odejść z LaLigi! "Intensywne prace". Wybrali już nową ligę

Konflikt Realu Madryt z La Liga nabiera na sile. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez niejednokrotnie wdawał się w dyskusję z szefem La Liga Javierem Tebasem, a z każdym tygodniem spory obu panów się zaostrzają. Kłótnie te łączy wspólny mianownik - pieniądze.

Superliga i porozumienie z CVC - te dwa tematy sprawiają, że La Liga i Real Madryt są w ostatnim czasie na wojennej ścieżce. W trudnych pandemicznych czasach to właśnie Florentino Perez jest głównym inicjatorem pomysłu powstania Superligi, której jednak solidarnie przeciwstawiają się UEFA oraz spółki ligowe, w tym La Liga. Alternatywą Javiera Tebasa na poprawę sytuacji finansowej klubów, w tym Realu Madryt, było porozumienie z funduszem inwestycyjnym CVC, na bazie którego kluby miały otrzymać 2,7 mld euro (260 milionów miało trafić do Realu) w zamian za procent dochodów z praw telewizyjnych. Projektowi temu sprzeciwili się najwięksi - Real Madryt i FC Barcelona, pisząc o porozumieniu "oszukańczym", "niezgodnym z prawem" oraz "zawartym za plecami".

Konflikt nasilił się do tego stopnia, że Real Madryt postanowił pozwać zarówno szefa La Liga, jak i fundusz CVC. We wtorek madrycki klub opublikował oficjalne oświadczenie, w którym poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zapadła jednogłośna decyzja zarządu klubu o podjęciu "cywilnych i karnych kroków prawnych przeciwko prezesowi La Liga, panu Javierowi Tebasowi Medrano, panu Javierowi de Jaime Guijarro, szefowi funduszu CVC, oraz przeciwko samemu funduszowi CVC Capital Partners SICAV-FIS".

Mimo tego, porozumienie La Ligi z CVC zostało przyjęte przez zdecydowaną większość klubów Primera i Segunda Division. Spośród 42 klubów odrzuciły je jedynie Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i jeden z klubów drugiej ligi. Nie wezmą one udziału w podziale 2,7 mld euro oferowanego przez CVC, ale też nie będą musiały się dzielić przyszłymi wpływami z praw telewizyjnych.

Szef La Liga bez litości dla Pereza. "Katastrofalny prezydent. Nie zna faktów"

Szczególnie w przypadku Barcelony taka decyzja może być zaskakująca, bo choć w ogólnym rozrachunku klub mógłby faktycznie wyjść "na minus", to jednak jego dług wynosi obecnie aż 1,3 mld euro, co spowodowało m.in. konieczność rozstania z Leo Messim, i wydaje się, że kataloński klub powinien szukać każdej możliwej pomocy w poprawy swojej sytuacji finansowej.

Real Madryt w Premier League?

Jak przekonuje dziennik "El Mundo Deportivo", wobec zaistniałej sytuacji Florentino Perez rozważa nawet wycofanie Realu Madryt z La Liga i przyłączenie do rozgrywek angielskiej Premier League. Powodem jest wspomniany konflikt z ligową spółką i złe traktowanie klubu przez La Liga, którego w Madrycie mają już serdecznie dość. Ba, w tym temacie mają trwać już nawet intensywne prace.

Zdaniem dziennikarzy, Real sondował też opcje dołączenia do niemieckiej Bundesligi czy włoskiej Serie A, ale to właśnie Premier League miałaby być rozwiązaniem najbardziej atrakcyjnym. Największym problemem w tym przypadku pozostaje jednak "Brexit", czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co znacznie utrudniałoby sformalizowanie takiego przedsięwzięcia.

Na razie jednak "Królewscy" muszą skupiać się na teraźniejszości, a w niej już w sobotę rozpocznie zmagania ligowe w sezonie 2021/22. O godzinie 22:00 drużyna Carlo Ancelottiego, już bez takich zawodników, jak Raphael Varane czy Sergio Ramos, zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves.