Filmwe właśnie staje się rzeczywistością w Premier League! 16 lat po premierze

Film "Gol!" z 2005 roku opowiada historię meksykańskiego chłopaka – Santiago Muneza, który razem z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Pasją chłopaka jest piłka nożna. Pewnego razu podczas jednego z meczów amatorskich drużyn, Muneza wypatruje były zawodnik występującego w Premier League Newcastle United i proponuje mu grę w klubie i przeprowadzkę na Wyspy Brytyjskie. W epizodach w filmie "Gol!" wystąpili m.in. Zinedine Zidane, Alan Shearer, David Beckham, Raul Gonzalez czy trener Sven-Goran Eriksson.

Film staje się rzeczywistością. Newcastle United sięga po młodego Meksykanina

16 lat po premierze filmu okazuje się, że ta historia może wydarzyć się naprawdę. ESPN informuje, że Newcastle United sprowadzi do siebie Santiago Munoza – 18-letniego Meksykanina, który zapowiada się na duży talent. W zespole Santos Laguna nie ma zbyt wielu szans na grę, dlatego postanowił wyjechać z kraju, mimo że klub chciał przedłużyć z nim kontrakt, który wygasa za sześć miesięcy. Munoz miał szansę już wcześniej przyjechać do Europy – zimą zainteresowany sprowadzeniem piłkarza był portugalski Sporting, ale do finalizacji transferu nie doszło. Teraz zainteresowanie miała wyrazić także hiszpańska Huesca, ale spadek tej drużyny z La Ligi pokrzyżował te plany.

Sytuację wykorzystało więc Newcastle United, które sprowadzi do siebie piłkarza na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Historia niemal jak z filmu. Jeśli ma ona się powtórzyć, to następnym przystankiem w karierze Munoza będzie Real Madryt – w kolejnych częściach trylogii główny bohater trafia właśnie do Madrytu, a następnie bierze udział w mistrzostwach świata.

Filmowy Santiago Munez musiał mocno walczyć o miejsce w składzie i z pewnością Santiago Munoz również będzie musiał zaczekać na ewentualny debiut. Premier League rusza już w piątek 13 sierpnia. Newcastle pierwsze spotkanie rozegra 15 sierpnia z West Hamem.

