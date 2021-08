Oficjalnie. Wyjaśniły się losy van Dijka po wielomiesięcznej przerwie od gry

30-latek przeniósł się na Anfield z Southampton na początku stycznia 2018 roku. Od razu stał się podporą linii defensywnej The Reds, jednak niemal cały poprzedni sezon stracił na skutek poważnej kontuzji. W połowie października w derbowym starciu z Evertonem po bardzo ostrym ataku Jordana Pickforda Holender zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jego absencja trwała dokładnie 285 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Lukaku najdroższym piłkarzem w historii! Przebił Neymara i Ronaldo

Virgil van Dijk podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem

Po długiej przerwie od futbolu, Virgil van Dijk ponownie jest do dyspozycji Juergena Kloppa i będzie gotowy do gry już od początku nowego sezonu Premier League. Jeszcze przed startem nowych rozgrywek klub podjął decyzję co do jego przyszłości i ogłosił przedłużenie z nim kontraktu do końca czerwca 2025 roku.

- Jestem z tego bardzo dumny. Nadal będziemy ciężko pracować i nie mogę się doczekać co przyniesie moja przyszłość w Liverpoolu. Od pierwszego dnia w klubie poczułem wielkie wsparcie fanów, kolegów z drużyny czy sztabu szkoleniowego - powiedział holenderski środkowy obrońca tuż po złożeniu podpisu pod nową umową.

Niepewny występ van Dijka z Norwich

Od momentu przenosin na Anfield Virgil van Dijk rozegrał dla Liverpoolu 130 spotkań, w których strzelił 13 goli i zanotował sześć asyst. Wywalczył również z klubem cztery trofea - Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Rekordowy transfer w Premier League na dniach! Manchester City gotowy na super ofertę

Na razie nie wiadomo, czy po tak długiej przerwie Juergen Klopp zdecyduje się wystawić Holendra od pierwszych minut w pierwszym meczu nowego sezonu Premier League. The Reds zainaugurują rozgrywki w sobotę 14 sierpnia o godzinie 18:30, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Norwich.