Manchester City o krok od transferu Harry'ego Kane'a. Jest jeden warunek. Bolesene odejścia

W czwartek 5 sierpnia Manchester City oficjalnie sprowadził Jacka Grealisha z Aston Villi, płacąc za niego niemal 118 milionów euro, dzięki czemu ustanowił nowy rekord Premier League. Mistrzowie Anglii uzyskali niemal 40 milionów euro ze sprzedaży m.in. Angelino do RB Lipsk czy Jacka Harrisona do Leeds United. Obywatele mają jeszcze jeden cel transferowy – to Harry Kane.

REKLAMA

Zobacz wideo Raheem Sterling - najlepszy piłkarz Euro 2020?

Trzech piłkarzy może odejść z Manchesteru City. O jednym z nich wspomniał już Pep Guardiola

Brytyjski "Daily Mail" informuje, że Manchester City jest skłonny sprzedać aż trzech piłkarzy, aby uzyskać potrzebne fundusze na sprowadzenie Harry’ego Kane’a z Tottenhamu. Mistrzowie Anglii mogą się rozstać z Bernardo Silvą, Aymerickiem Laporte oraz Gabrielem Jesusem. O chęci odejścia Portugalczyka wspomniał Pep Guardiola przed meczem o Tarczę Wspólnoty z Leicester City. "Kiedy otrzymujemy oferty, a zawodnicy chcą odejść, to jesteśmy otwarci na dyskusję" – powiedział Hiszpan.

Aymeric Laporte w trakcie obecnego okna transferowego był przymierzany przez media do odejścia do FC Barcelony, natomiast w kontekście Gabriela Jesusa pojawiały się plotki o możliwym wypożyczeniu do Juventusu. Z kolei Bernardo Silva jest na celowniku Arsenalu oraz Barcelony. Ciężko jest jednak określić, jaką kwotę Obywatele mogą zarobić na sprzedaży wspomnianej trójki zawodników.

Tottenham jest skłonny sprzedać Harry’ego Kane’a do Manchesteru City za 150 milionów funtów (około 177 milionów euro). To oznacza, że kapitan reprezentacji Anglii mógłby zostać trzecim najdroższym transferem w historii, tuż za Neymarem (222 mln euro do PSG) i Kylianem Mbappe (180 mln euro do PSG).