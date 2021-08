Gigant włączył się do walki o Messiego! "672 tys. euro tygodniowo"

Manchester United ma obliczać swoje wydatki, aby sprawdzić, czy są w stanie sprowadzić jeszcze jedną gwiazdę w letnim okienku transferowym. Informację brytyjskich mediów opublikowała również hiszpańska "Marca", która dodaje, że władze klubu przewidują dla Leo Messiego zarobki w wysokości 672 tys. euro tygodniowo.

Leo Messi pozostaje wolnym zawodnikiem, więc angielski klub nie musi przejmować się kwotą odstępnego, którą musiałby w innym przypadku zapłacić FC Barcelonie. Dla Manchesteru United utrzymanie Argentyńczyka to wciąż spory wydatek, szczególnie gdy spojrzy się na jego historię transferową. Dziennik "The Sun" przypomina, że w bieżącym okienku transferowym do klubu dołączyli Jadon Sancho za 73 mln funtów oraz Raphael Varane za ponad 34 mln funtów.

Leo Messi rozważy propozycje Manchesteru United? Media zapowiadają transfer do PSG

Jeszcze kilka dni temu z wyścigu po Argentyńczyka wycofał się inny angielski gigant - Manchester City. Włoscy dziennikarze, Matteo Moretto z "Calciomercato" i Fabrizio Romano napisali, że Paris Saint-Germain pozostaje jedynym kandydatem do sprowadzenia Messiego. Dodano nawet, że w negocjacjach udział bierze były kolega z FC Barcelony, Neymar.

Według "ESPN" zaplanowano już testy medyczne Messiego w Paryżu. Takiemu ruchowi sprzeciwiają się kibice, którzy wystosowali specjalne pismo, które miało wpłynąć do Komisji Europejskiej. Według jego treści wicemistrzowie Francji w sezonie 2019/2020 przeznaczyli na pensje 99 proc. swoich dochodów. Wskaźnik w FC Barcelonie wynosi 54 proc. Oznaczałoby to, że PSG nie zastosowało się do zasad Finansowego Fair Play, co w obecnej sytuacji groziło także Katalończykom.

Odejście Leo Messiego ma też wpływ na Cristiano Ronaldo. "Sytuacja się zmieniła"

Leo Messi występował w Barcelonie od 2000 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiego zespołu Newell's Old Boys. Argentyńczyk występował w pierwszym zespole Blaugrany od 2005 roku i od tego czasu zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 672 bramki oraz zanotował 305 asyst.