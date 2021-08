"Cyk i selfie gotowe". Taka sytuacja w meczu o Tarcze Wspólnoty. To tak można? [WIDEO]

Zobacz wideo

W drugiej połowie doszło do zabawnej i niecodziennej sytuacji. James Maddison, pomocnik Leicester za linią końcową czekał, by podano mu piłkę. Nagle jeden z kibiców zszedł z trybun, przeskoczył bandy reklamowe i poprosił go o zdjęcie. Zawodnik chętnie się zgodził i stanął do wspólnej fotografii.

REKLAMA

Samobój Jana Bednarka w sparingu. Southampton przegrywa tuż przed ligą [WIDEO]

"Cyk i selfie gotowe"

- Znak czasów. Maddison czeka na piłkę przed rożnym, a tu nagle podchodzi kibic Leicester. Cyk i selfie gotowe - napisał na swoim profilu na Twitterze dziennikarz Andrzej Twarowski.

Kibic został oczywiście wyprowadzony ze stadionu w towarzystwie ochrony. Prawdopodobnie trafi na policję.

Piłkarze Leicester sprawili w tym meczu niespodziankę. Pokonali Manchester City 1:0 po golu w 89. minucie. Nathan Ake sfaulował jednak w polu karnym Iheanacho. Jedenastkę wykorzystał sam poszkodowany, mimo faktu, że jego intencje wyczuł Amerykanin Zackary Steffen, rezerwowy bramkarz Manchesteru City.

Kosmiczna oferta przyjęta! Padł transferowy rekord Premier League!

Za tydzień rusza Premier League. Manchester City już w pierwszej kolejce zagra hitowy mecz na wyjeździe z Tottenhamem. Leicester zmierzy się u siebie z Wolves.