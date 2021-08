Sezon w Anglii rozpoczęty! Niespodzianka w meczu o Tarczę Wspólnoty [WIDEO]

Oba zespoły w próbie generalnej przed startem Premier League nie wystąpiły w najmocniejszym składzie. W drużynie Manchesteru City nie zagrali kontuzjowani Belg Kevin De Bruyne i Anglik Phil Foden. Natomiast w ekipie Leicester z różnych przyczyn pauzowali reprezentanta Irlandii Północnej Jonny Evans, Belg Timothy Castagne, Francuz Wesley Fofana, Anglik James Justin i Senegalczyk Nampalys Mendy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ujawniono szczegóły śmierci syna Michaela Ballacka. Do tragedii doszło o 2:10

Zadecydował gol w końcówce

Tylko na ławce rezerwowych w ekipie City usiadł sprowadzony za 100 milionów funtów pomocnik Jack Grealish. Pojawił się na boisku dopiero w 65. minucie, zmieniając zaledwie 18-letniego napastnika Samuela Edozie.

W pierwszej połowie obie drużyny miały kilka okazji do zdobycia bramki. Najbliżej gola był James Vardy. Napastnik Leicester w doliczonym czasie gry w znakomitej sytuacji trafił tylko w słupek.

W drugiej połowie działo się niewiele ciekawego i wszystko wskazywało na to, że dojdzie serii rzutów karnych, żeby wyłonić zwycięzcę. W 88. minucie Nathan Ake sfaulował jednak w polu karnym Iheanacho. Jedenastkę wykorzystał sam poszkodowany, mimo faktu, że jego intencje wyczuł Amerykanin Zackary Steffen, rezerwowy bramkarz Manchesteru City.

Podczas meczu doszło do zabawnej sytuacji. Janmes Maddison, pomocnik Leicester za linią końcową czekał, by podano mu piłkę. Nagle podbiegł do niego kibic i zrobił sobie z nim zdjęcie.

Debiut Franciszka Smudy w nowym klubie skończył się pogromem. 16:0!

Za tydzień rusza Premier League. Manchester City już w pierwszej kolejce zagra hitowy mecz na wyjeździe z Tottenhamem.