Kosmiczna oferta przyjęta! Padł transferowy rekord Premier League!

Prezesi Chelsea po wygraniu Ligi Mistrzów w sezonie 2020/2021 zamierzali wzmocnić linię ataku. Nie byli bowiem zadowoleni zwłaszcza z postawy Niemca Timo Wernera. Zwrócili się w stronę Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund czy Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, ale ich oferty zostały odrzucone. Po nieudanych próbach pozyskania tych piłkarzy prezesi londyńskiego klubu zdecydowali się spróbować kupić napastnika Interu Mediolan.

115 milionów euro za Lukaku

Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że umowa Romelu Lukaku z Chelsea wkrótce zostanie sfinalizowana. Na konto Interu Mediolan wpłynie aż 115 milionów euro. Według Romano belgijski napastnik miałby zarabiać w Chelsea 12 milionów euro i podpisać pięcioletnią umowę.

Co ciekawe, 115 mln euro, które Chelsea zapłaci za belgijskiego napastnika, to nowy rekord Premier League. Do tej pory najdroższym transferem w historii tej ligi było przejście Francuza Paula Pogby z Juventusu do Manchesteru United. W sierpniu 2016 roku Czerwone Diabły zapłaciły za niego aż 105 mln euro.

Lukaku wraca do Chelsea po siedmiu latach przerwy. W 2014 roku odszedł z tego klubu do Evertonu, potem przeszedł do Manchesteru United.

Belg grał w Interze Mediolan od sierpnia 2019 roku. Od tego czasu napastnik zagrał w 95 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 64 bramki oraz zanotował 16 asyst. Jego umowa z Interem była ważna do końca czerwca 2024 roku.