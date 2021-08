Harry Kane się zbuntował. Media podają nowe szczegóły. "Rozmawiał o transferze"

Harry Kane zakończył urlop dopiero w poniedziałek 2 sierpnia, ponieważ reprezentacja Anglii brała udział w finale Euro 2020, w którym przegrała po rzutach karnych z Włochami. Absencja kapitana na treningu Kogutów najprawdopodobniej oznacza bunt wobec pracodawcy, który na bazie dżentelmeńskiej umowy miał zapewnić zawodnika, że będzie mógł odejść latem z klubu.

Harry Kane rozmawiał z piłkarzami Manchesteru City. Napastnik Anglików chce grać dla Obywateli

Portal The Athletic ujawnia, że nieobecność Harry’ego Kane’a na poniedziałkowym treningu to dopiero początek działań napastnika, aby wywalczyć transfer do Manchesteru City. Kane rozmawiał z piłkarzami tego zespołu i wyraził chęć kontynuowania kariery w barwach zespołu mistrza Anglii. Część osób w klubie wie, że 28-latek nie ma zamiaru trenować i grać dla Tottenhamu w przyszłym sezonie.

Stanowisko Tottenhamu jest jasne. Klub ze stolicy Anglii nie zamierza sprzedawać swojego najlepszego zawodnika do któregokolwiek z rywali w Premier League, ale rozważy transfer zagraniczny za około 150 milionów funtów. Władze Tottenhamu są wściekłe na kapitana zespołu i zamierzają go ukarać, jeśli nie wróci do treningów. Tym samym wygląda na to, że dżentelmeńskiej umowy pomiędzy obiema stronami nie było.

Koguty skutecznie zablokowały transfery Luki Modricia oraz Garetha Bale’a do innego z angielskich klubów, przez co obaj wylądowali w Realu Madryt. Ze sporymi problemami z Tottenhamu odeszli Christian Eriksen oraz Kyle Walker, odpowiednio do Interu Mediolan oraz Manchesteru City. Tym samym można stwierdzić, że prezes Daniel Levy jest niezwykle ciężkim negocjatorem. Tak jak w przypadku Jacka Grealisha, wielkim zwolennikiem transferu Kane’a jest Pep Guardiola.

Harry Kane występował nieprzerwanie w barwach Tottenhamu w latach 2013-2021. Napastnik w tym czasie rozegrał 336 oficjalnych spotkań, w których zdobył 221 bramek oraz zanotował 47 asyst. Jego obecna umowa z Tottenhamem jest ważna do końca czerwca 2024 roku.