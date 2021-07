Oficjalnie: Raphael Varane dołączy do Manchesteru United! Znamy szczegóły

Raphael Varane miał ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2022 roku. Klub chciał go przedłużyć na kolejne lata, natomiast piłkarz nie był tym zainteresowany. Real miał zatem dwa rozwiązania: sprzedać obrońcę już teraz lub stracić go po przyszłym sezonie bez kwoty odstępnego. Los Blancos zdecydowali się skorzystać z pierwszej opcji.

Raphael Varane nowym piłkarzem Manchesteru United. "Jest porozumienie"

Manchester United ogłosił w oficjalnym komunikacie, że doszedł do porozumienia z Realem Madryt ws. transferu Raphaela Varane’a. Transakcja zostanie oficjalnie ogłoszona po przejściu testów medycznych i podpisaniu kontraktu. Varane zwiąże się umową z nowym pracodawcą do końca czerwca 2025 roku z opcją jej przedłużenia o dodatkowy sezon. Tym samym Man United dopięło drugi ważny transfer, po Jadonie Sancho, który odszedł z BVB za 85 milionów euro.

Real Madryt na sprzedaży francuskiego defensora zarobi 50 milionów euro, a w umowie pomiędzy klubami pojawiły się zmienne. Raphael Varane będzie zarabiał 12 milionów euro rocznie, co stawia go w czołówce Manchesteru United na liście płac. Bardzo możliwe jest, że Varane po przylocie do Anglii będzie musiał poddać się kwarantannie. Na Varanie Manchester United się nie zatrzyma. Wiele wskazuje na to, że kolejnym transferem będzie Kieran Trippier, który broni barw Atletico Madryt.

Raphael Varane występował w Realu Madryt w latach 2011-2021. Defensor zagrał w 360 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 17 bramek i zanotował siedem asyst. Varane jest wychowankiem RC Lens, które sprzedało go do Realu za dziesięć milionów euro.