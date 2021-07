Kolejny głośny transfer Manchesteru United? 40 milionów euro

Manchester United jest zdecydowanie jednym z najaktywniejszych klubów podczas letniego okienka transferowego. Wicemistrzowie Anglii przeprowadzili już najgłośniejszy jak do tej pory transfer sprowadzając z Borussii Dortmund Jadona Sancho. Na ostatniej prostej są już także przenosiny na Old Trafford Raphaela Varane'a z Realu Madryt. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie koniec i do drużyny prowadzonej przez Ole Gunnara Solskjaera może dołączyć kolejny zawodnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Włochy - Anglia. Dantejskie sceny na Wembley

Manchester United blisko kolejnego transferu. Kolejny spory wydatek wicemistrzów Anglii

Zawodnikiem, który może się przenieść w najbliższym czasie do Manchesteru United jest Kieran Trippier. Według doniesień dziennikarza "Sky Sports" Matteo Moretto reprezentant Anglii chciałby już wrócić do ojczyzny po dwuletnim pobycie w Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii są gotowi sprzedać swojego obrońcę, ale mają świadomość, że obowiązuje go jeszcze dwuletni kontrakt. W związku z tym żądają za niego odpowiedniej kwoty oscylującej w okolicy 40 milionów euro.

Transfer już niemal pewny! Raphael Varane dogadał się z nowym klubem

To może być spory problem dla Manchesteru United, ponieważ wydali już w tym okienku sporo pieniędzy. W dodatku transfer Trippiera byłby także sporym obciążeniem dla budżetu płacowego, który i tak jest już mocno nadwyrężony. Władze Atletico nie mają jednak zamiaru nawet negocjować zaproponowanej ceny szczególnie po udanym Euro 2020 w wykonaniu angielskiego obrońcy.

Oficjalnie: Pierwszy transfer Tottenhamu. Hugo Lloris ma nowego rywala

Kieran Trippier jest wychowankiem lokalnego rywala Manchesteru United, czyli Manchesteru City. Nigdy nie udało mu się zaistnieć w pierwszej drużynie obecnych mistrzów Anglii i po kilku latach wypożyczeń przeniósł się w 2015 roku do Tottenhamu, skąd po czterech latach przeniósł się do Atletico za 35 milionów euro. W poprzednim sezonie Anglik rozegrał w drużynie mistrzów Hiszpanii 35 spotkań, w których nie strzelił ani jednej bramki, ale zaliczył sześć asyst.