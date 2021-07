Transfer już niemal pewny! Raphael Varane dogadał się z nowym klubem

Według najnowszych informacji Fabrizio Romano francuski obrońca doszedł do porozumienia z Manchesterem United w kwestii indywidualnych warunków kontraktu. Transfer jest już na ostatniej prostej, a przedstawiciele angielskiego klubu muszą dogadać szczegóły z władzami Realu Madryt. - To "kwestia godzin lub dni" - pisze włoski dziennikarz świetnie zorientowany na rynku transferowym.

Raphael Varane jedną nogą w Manchesterze United. Dziennikarze nie mają wątpliwości

Spekulacje dotyczące odejścia Raphaela Varane'a z Realu Madryt krążą już od kilku tygodni. Kilka dni temu dziennik "Marca" informował, że kwestią do ustalenia zostały szczegóły między klubami, w tym ostateczna kwota kupna francuskiego obrońcy. Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że Real oczekuje za francuskiego obrońcę około 50 milionów euro. Informacje te potwierdził także dobrze zorientowany na rynku transferowym włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Przekazał, że agenci zawodnika potwierdzili chęć jego przenosin do Premier League.

Manchester United przeprowadził już jeden głośny transfer w bieżącym okienku transferowym. Przed weekendem potwierdzono dołączenie do składu wicemistrza Anglii młodej gwiazdy Jadona Sancho. 21-latek podpisał kontrakt na pięć najbliższych sezonów z opcją przedłużenia o dodatkowy rok. - To jest mój dom, to jest moje miejsce - powiedział Anglik. Varane występuje w Realu Madryt od 2011 roku. Przez 10 lat w klubie ze stolicy Hiszpanii rozegrał 360 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował siedem asyst.