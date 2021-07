Oficjalnie: Manchester United potwierdza hitowy transfer. "To jest moje miejsce"

Po kilkunastu miesiącach saga transferowa z Jadonem Sancho w roli głównej została zakończona. Reprezentant Anglii przeniósł się z Borussii Dortmund do Manchesteru United za 85 milionów euro. Tym samym skrzydłowym został drugim najdroższym piłkarzem w historii klubu – najwięcej zapłacono za Paula Pogbę (105 mln euro z Juventusu).

Oficjalnie: Jadon Sancho piłkarzem Manchesteru United. "To spełnienie marzeń"

Manchester United poinformował w oficjalnym komunikacie o finalizacji transferu Jadona Sancho z Borussii Dortmund. Anglik podpisał pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. Zawodnik prawdopodobnie będzie występował w nowym zespole z numerem 7. "Wiedziałem, że pewnego dnia będę chciał wrócić do Anglii. Transfer do United to spełnienie marzeń i nie mogę doczekać się momentu, w którym to zagram w Premier League. Wiem, że razem możemy osiągnąć coś wyjątkowego" – powiedział Sancho, cytowany przez oficjalną stronę internetową.

Bardzo zadowolony z tego transferu był też trener Ole Gunnar Solskjaer. "Jadon jest typem zawodnika, którego potrzebowałem w drużynie, będzie stanowił o naszej sile przez wiele lat. Jego statystyki mówią same za siebie, powinien wnieść do zespołu talent oraz kreatywność" – stwierdził Norweg. Czerwone Diabły nie mają zamiaru się zatrzymywać – do klubu ma też trafić Raphael Varane, który obecnie broni barw Realu Madryt.

Jadon Sancho występował w Borussii Dortmund w latach 2017-2021. Angielski skrzydłowy zagrał w 137 oficjalnych meczach, w których zdobył 50 bramek i zanotował 64 asysty. Jego następcą w BVB ma zostać Donyell Malen z PSV Eindhoven.