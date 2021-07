Zwrot akcji ws. Kane'a. Tottenham wycenił piłkarza. Właściciel zgodził się na transfer

Media na Wyspach Brytyjskich wciąż żyją transferem Harry'ego Kane'a. Napastnik Tottenhamu jest obecnie zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Teraz, po udanym Euro 2020 pozycja 27-latka jeszcze wzrosła. Nic dziwnego skoro Kane był jedną z głównych postaci reprezentacji Anglii, która dotarła do finału mistrzostw Europy i w dodatku strzelił na turnieju cztery bramki.

Zwrot akcji w sprawie Harry'ego Kane'a. 400 tysięcy funtów pensji

W trakcie Euro 2020 Wielką Brytanię rozgrzały informacje o możliwym transferze Harry'ego Kane'a do Manchesteru City za 100 milionów funtów, o którym informowały media. Na taki transfer nie wyrażał jednak zgody właściciel Tottenhamu Daniel Levy. Sam napastnik ma już być zmęczony brakiem trofeów i chciałby odejść do zespołu, który dałby mu możliwość wygrania czegokolwiek.

Kiedy wydawało się już, że do transferu do Manchesteru City nie dojdzie, nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Według doniesień dziennika "The Sun" Daniel Levy zgodził się na transfer Harry'ego Kane'a do drużyny mistrzów Anglii, ale za zawrotną kwotę 160 milionów funtów. Napastnik ma zarabiać w Manchesterze aż 400 tysięcy funtów, a kontrakt będzie obowiązywał przez cztery lub pięć lat.

- Harry jest zachwycony. Nigdy nie chciał odejść z Tottenhamu na złych warunkach - powiedział informator "The Sun". - Daniel Levy jest jednak sprytnym graczem. Po błyskotliwym występie i golach Harry'ego na Euro wie doskonale, że jego wartość nigdy nie była wyższa. Czekał cierpliwie i prawdopodobnie dołożył do swojej ceny kolejne 20 milionów funtów. Umowa z Manchesterem City nie została jeszcze podpisana, ale Harry jest zdecydowany. Jest to również najlepsze wyjście z punktu widzenia Spurs. Warunki zostały wstępnie uzgodnione. Teraz pozostaje postawić kropkę na "i". Harry jest w szczytowym okresie swojej kariery i chce zdobywać trofea. To wspaniałe rozwiązanie dla obu stron - dodał.