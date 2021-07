Gylfi Sigurdsson odniósł się do zarzutów o pedofilię

W poniedziałek gruchnęła wiadomość o tym, że jeden z piłkarzy Premier League został zatrzymany przez angielską policję w związku z zarzutami o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Policja i angielskie media nie podały personaliów zawodnika z powodów prawnych, ale jego tożsamość szybko została ujawniona. Najpierw okazało się, że jest to piłkarz Evertonu. Klub zawiesił zawodnika w oczekiwaniu na dochodzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Media zdradzają nazwisko piłkarza podejrzanego o pedofilię. Legenda

Sigurdsson zaprzeczył oskarżeniom

Islandzkie media na podstawie dostępnych danych ujawniły, że zatrzymanym zawodnikiem (który po wpłaceniu kaucji wyszedł na wolność) jest reprezentant Islandii, Gylfi Sigurdsson. Wcześniej jednak, jak informuje "The Sun", w social mediach pojawiło się mnóstwo wpisów sugerujących, że zatrzymanym przez policję został Fabian Delph. "To dla niego przykre. Jest całkowicie niewinny i został w to wciągnięty poprzez decyzję klubu, aby nie ujawniać nazwiska zatrzymanego piłkarza, co doprowadziło do plotek rozpowszechnianych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych".

Jak informuje "The Sun", Sigurdsson miał zostać zatrzymany w Manchesterze w swoim mieszkaniu, na które nalot przeprowadzili policjanci. Funkcjonariusze zabrali z miejsca kilka rzeczy. Według gazety Sigurdsson gwałtownie zaprzeczył wszelkim oskarżeniom i za kaucją został zwolniony.

Everton tymczasem szykuje się do nowego sezonu Premier League, ale w głowach zawodników siedzi cała sytuacja. Źródła bliskie drużynie twierdzą, że "wszyscy w klubie są zszokowani". Zatrzymany zawodnik miał być bardzo lubiany w szatni, więc zawodnicy nie mogą uwierzyć, że coś takiego miało miejsce. Mają nadzieję, że to wszystko wyłącznie wielkie nieporozumienie.

Piłkarz Evertonu zatrzymany! Jest podejrzewany o pedofilię. Klub wydał oświadczenie