Szaleństwo angielskich mediów. Znaleźli idealnego partnera dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski pomimo swojego wieku wciąż jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Polak króluje w ostatnich sezonach w klasyfikacjach strzeleckich w Europie i jest uznawany za jednego z najlepszych napastników na świecie. W poprzednich rozgrywkach Bundesligi pobił legendarny rekord Gerda Muellera, zdobywając 41 bramek w 28 spotkaniach ligowych. W sumie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 48 bramek i dziewięć asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sousa chciał błysnąć. Polska zagrała tylko 50 minut"

Angielscy dziennikarze ciągną temat Lewandowskiego. "Idealny partner w ataku"

W ostatnich dniach doniesienia transferowe na temat Roberta Lewandowskiego zdecydowanie przybrały na sile. Wszystko głównie dzięki angielskim mediom, które łączyły go z Manchesterem City i przede wszystkim z Chelsea. Polak miałby być dla władz klubu z Londynu opcją zastępczą, jeżeli nie uda się sprowadzić Erlinga Haalanda.

Media zdradzają nazwisko piłkarza podejrzanego o pedofilię. Legenda

Portal express.co.uk informował nawet, że Roman Abramowicz jest w stanie zaoferować Bayernowi wymianę trzech piłkarzy Tammy'ego Abrahama, Caluma Hudsona-Odoi i Hakima Ziyecha za Lewandowskiego. Władze klubu z Monachium konsekwentnie jednak powtarzają, że Polak nie odejdzie z klubu.

Piłkarz Evertonu zatrzymany! Jest podejrzewany o pedofilię. Klub wydał oświadczenie

Dziennikarze portalu nie dają jednak za wygraną i w dalszym ciągu żyją transferem Roberta Lewandowskiego do Chelsea. We wtorek doszli do wniosku, że drużyna Thomasa Tuchela to idealne miejsce dla Polaka i znaleźli mu w niej nawet najlepszego partnera. - Kai Havertz to idealny partner w zbrodni dla polskiego napastnika. Chelsea jest zainteresowana pozyskaniem piłkarzem Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego, ponieważ trudno jej nakłonić do transferu Erlinga Haalanda czy Romelu Lukaku - czytamy.