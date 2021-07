Kapitan Liverpoolu nie dogadał się z klubem. Szykuje się transferowy hit

Alisson, Fabinho, Virgil van Dijk, Mohamed Salah i Sadio Mane - kontrakty wszystkich tych bardzo ważnych dla Liverpoolu zawodników wygasają latem 2023 roku. Jak poinformował "The Athletic", wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie każdy z tych piłkarzy podpisze nowe umowy z klubem z Anfield Road. Nie wiadomo, czy w ich ślady pójdzie kapitan zespołu - Jordan Henderson - którego kontrakt również wygasa za dwa lata.

Według "Tthe Athletic" rozmowy Anglika z klubem toczą się bardzo mozolnie, a zawodnik miał odrzucić wstępną propozycję nowej umowy. Kością niezgody ma być jej długość. Za dwa lata Henderson będzie miał już 33 lata i Liverpool nie jest skłonny przedłużać kontraktu dłużej niż o rok, czego zaakceptować nie może sam zawodnik. Zawodnik, który jest kluczowy w układance Juergena Kloppa, a na Anfield Road gra już od 10 lat. Na razie jednak niewiele wskazuje na to, by Anglik podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem.

Henderson odejdzie z Liverpoolu?

Obecna sytuacja może sprawić, że kapitan zespołu zostanie sprzedany. Liverpool nie chce, by powtórzyła się sytuacja z ostatnich 12 miesięcy, która poskutkowała tym, że klub za darmo opuścił Georgino Wijnaldum. Holender 1 lipca został zawodnikiem PSG, a Liverpool nie zarobił na nim choćby funta, bo pomocnik odszedł z klubu po wygaśnięciu kontraktu. Wcześniej obie strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie nowej umowy, a Liverpool nie sprzedał piłkarza, licząc na to, że ten umowę w końcu podpisze.

Obecną sytuację Hendersona może wykorzystać PSG lub Atletico Madryt. Anglika w swoim zespole widziałby trener wicemistrzów Francji - Mauricio Pochettino - który doskonale zna pomocnika z boisk Premier League. Na przenosiny do Madrytu Hendersona namawiać ma zaś Luis Suarez, który grał z Anglikiem w barwach Liverpoolu i do dziś utrzymują przyjacielskie stosunki.

Henderson trafił na Anfield Road w 2011 roku z Sunderlandu za około 20 milionów funtów. Z klubem po razie wygrywał m.in. Premier League, Ligę Mistrzów i Puchar Ligi Angielskiej. Anglik został uznany przez dziennikarzy najlepszym zawodnikiem Premier League w sezonie 2019/20.

W poprzednich rozgrywkach Henderson rozegrał 28 meczów, strzelił jednego gola i miał jedną asystę. Większą część sezonu pomocnik stracił jednak przez kontuzję pachwiny. Mimo to Henderson wystąpił na Euro 2020, gdzie zagrał w pięciu meczach, strzelając gola w ćwierćfinale z Ukrainą.