Manchester City idzie na wielkie zakupy! 215 milionów funtów za dwie gwiazdy

Priorytetem transferowym Manchesteru City tego lata będzie napastnik. Pep Guardiola potrzebuje skutecznego strzelca po tym, jak na zasadzie wolnego transferu do FC Barcelony odszedł Sergio Aguero. Chociaż Katalończyk marzyłby o transferze Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, to zaporowa cena stawiana przez niemiecki klub sprawia, że tego lata Norweg do Manchesteru nie trafi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice wdarli się na finał Euro 2020

Zamiast Haalanda mistrzowie Anglii mogą pozyskać Harry'ego Kane'a. Jeszcze przed Euro 2020 trzykrotny król strzelców Premier League miał zapowiedzieć, że tego lata opuści Tottenham. 28-letni napastnik, który w ostatnich latach był nie tylko kapitanem, ale też zdecydowanie najważniejszym piłkarzem londyńskiego klubu, ma mieć dość ciągłych porażek i wreszcie chciałby zacząć walkę o trofea.

Media: Manchester United finalizuje dwa transfery. Ma wydać ok. 70 mln funtów

Tottenham nie ma jednak zamiaru oddawać swojego lidera. Zwłaszcza do ligowego konkurenta. Prezes klubu, Daniel Levy, zapowiedział, że po mistrzostwach Europy porozmawia z Kanem na temat jego najbliższej przyszłości i zaznaczył, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której Anglik opuszcza klub. Jeśli ten jednak uprze się przy swojej decyzji, transfer wygląda na bardzo realny.

Manchester City wyda 215 milionów funtów na dwa transfery?!

Innym zawodnikiem, który tego lata może trafić na Etihad Stadium jest Jack Grealish. 26-letni piłkarz Aston Villi ma za sobą bardzo dobry sezon, w którym strzelił siedem goli i miał 12 asyst. Grealish zanotował też dwie asysty w trakcie Euro 2020, na którym wywalczył z Anglikami srebrny medal.

Trzech piłkarzy na wylocie z FC Barcelony. Klub wydał na nich fortunę

Jak poinformował "The Athletic", Manchester City chce i Kane'a, i Grealisha jeszcze w tym okienku transferowym. Mistrzowie Anglii nie chcą rozdzielać tych transakcji, a na obu piłkarzy mają mieć przygotowane nawet 215 milionów funtów! Oba transfery będą kosztowały bardzo dużo, ponieważ liderzy Tottenhamu i Aston Villi mają jeszcze długie kontrakty w obecnych klubach. Umowa Kane'a ważna jest do 2024 roku, a Grealisha o rok dłużej.

Skąd zatem wziąć aż tak duże pieniądze na transfery? Poza potężnym kapitałem stojącym za klubem Manchester City planuje też sprzedaż kilku zawodników. "The Athletic" poinformował, że Guardiola tego lata może sprzedać Bernardo Silvę, Gabriela Jesusa oraz Riyada Mahreza. Chociaż zwodnicy ci pełnili istotne role w drużynie Katalończyka, to według portalu ich czas w klubie dobiegł końca.

Manchester City chce też zarobić kilkadziesiąt milionów funtów na sprzedaży utalentowanych zawodników z akademii. Na samym transferze Jadona Sancho z Borussii Dortmund do Manchesteru United mistrzowie Anglii otrzymają ponad 11 milionów funtów z tytułu ustalonych z niemieckim klubem bonusów. Za podobną kwotę do Leeds United odszedł już Jack Harrison, a podobnych pieniędzy Manchester City oczekiwać będzie też za Lukasa Nmechę, Pedro Porro, Yangela Herrerę czy Ivana Ilicia.