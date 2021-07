Manchester United pokazał nowe stroje. Zdania kibiców mocno podzielone

W czwartek Manchester United opublikował zdjęcia strojów, w których będą występowali piłkarze w kolejnym sezonie. "Kolekcja czerpie inspirację z sukcesów naszego wielkiego klubu i miasta, dzięki czemu dwa światy zderzyły się ze sobą, tworząc stroje domowe z dziedzictwem na czele" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Włochy - Anglia. Dantejskie sceny na Wembley

Inspirację dla projektanta strojów Manchesteru United był zestaw z lat 60. XX wieku, "gry fani kibicowali takim legendom jak George Best, Sir Bobby Charlton czy Denis Law". W opisie nowego kompletu czytamy, że jest on zapowiedzią czasów, w których zespół osiągał wiele sukcesów. Ma on być motywacją dla młodego pokolenia, aby "pozostawiło po sobie ślad".

Manchester United publikuje nowe stroje. Powrót do lat 60. i marzeń kibiców, ci zauważają jeden niepasujący element

Kibice bardzo szybko zwrócili uwagę na jeden element, który nie do końca im przypasował. "Pomimo brzydkiego logo sponsora, podoba mi się!", "Byłaby bardziej kultowa bez okropnego logo sponsora", "Nowa koszulka Man Utd jest kur***o brzydka. Chevrolet, prosimy o ponowne sponsorowanie Manchesteru United" - czytamy w komentarzach na Twitterze.

Zdania w tej kwestii są jednak podzielone, ponieważ część kibiców Manchesteru United widzi w powrocie do starych strojów nadzieję na sukcesy w kolejnym sezonie. "Ta koszulka oznacza dla mnie 'powrót do korzeni'. Miejmy nadzieję, że to będzie wspaniały rok dla United", "Bardzo ładne. Myślę, że czuć od nich piękny styl retro", Nowy sezon. Nowe marzenie. Nowe stroje" - napisali fani angielskiego klubu.

Elementem, który nie podoba się kibicom jest nowy sponsor Manchesteru United, czyli TeamViewer. Logo firmy pojawiło się na wysokości klatki piersiowej. Prążkowany kołnierzyk i mankiety mają zapewniać wygodę i poczucie dziedzictwa. Detale z kolei przypominają o podstawowych wartościach klubu, takich jak "młodość, odwaga i sukces". Te słowa są ozdobą wnętrza kołnierza.

Klasa światowa Lewandowskiego! Tylko dwóch takich piłkarzy. Inny Polak wyróżniony

Manchester United zakończył sezon 2020/21 na drugim miejscu w Premier League ze stratą 12 punktów do mistrza Anglii, Manchesteru City. Zespół Ole Gunnara Solskjaera był bliski zdobycia pucharu Ligi Europy. W finale uległ Villarrealowi w rzutach karnych (10:11). Kolejny sezon ligi angielskiej klub rozpocznie w połowie sierpnia. Wcześniej w ramach przygotowań rozegra pięć meczów towarzyskich.