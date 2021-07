Kibice Arsenalu wyśmiali piłkarza swojego klubu. "Dieta Edena Hazarda"

Willian ma za sobą nie najlepszy okres. Od czasu zmiany Chelsea na Arsenal jego kariera zdaje się znajdować na równi pochyłej. W zeszłym sezonie pomocnik, który był dla niego pierwszym na Emirates Stadium, prezentował się bardzo słabo. Podobnie było w schyłkowym okresie pobytu w drużynie rywala zza miedzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Włochy - Anglia. Dantejskie sceny na Wembley

Brazylijczyk wystąpił w sumie w drużynie prowadzonej przez Mikela Artetę w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich zaledwie jedną bramkę i to w swoim debiucie w sierpniu, a do tego dołożył siedem asyst. Z czasem stracił miejsce w pierwszym składzie i spora część jego występów to wejścia z ławki.

Media: Raphael Varane zagra w Anglii! Odchodzi z Realu Madryt po 10 latach

Willian niczym Eden Hazard. Mało sportowa sylwetka Brazylijczyka

Willian kiepską formę prezentuje nie tylko na boisku. Kibiców Arsenalu wzburzyła sylwetka Brazylijczyka, jaką ten zaprezentował w sparingowym meczu z Hibernianem. Drużyna z Londynu zaprezentowała się bardzo słabo, a po 32-letnim pomocniku widać było, że jest słabo przygotowany fizycznie. W dodatku widać było, że przybyło mu kilka dodatkowych kilogramów.

Gigant nie może kupić Kane'a, więc patrzy na Roberta Lewandowskiego

Kibice zaczęli drwić z zawodnika swojej drużyny, sugerując, że podczas wakacji stosował dietę swojego byłego kolegi z drużyny - Edena Hazarda, który znany jest z mało sportowej sylwetki. Belg sam otwarcie mówił wielokrotnie w wywiadach, że podczas wakacji nie zwraca uwagi na to co spożywa.