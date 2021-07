Michał Karbownik znów może zmienić klub! Agent zdradza szczegóły

Michał Karbownik trafił do angielskiego zespołu z Legii Warszawa zimą tego roku. Razem z nim do Brighton przyszedł Jakub Moder z Lecha Poznań. Były lechita jak na razie lepiej radzi sobie na Wyspach. Zaliczył już kilka spotkań w Premier League, zdarzało mu się też wychodzić w pierwszym składzie.

Na swój debiut w lidze Karbownik nadal musi czekać. Były legionista przez pół roku grał w rezerwach i nie zdołał na dobre przebić się do pierwszego składu. W pierwszej drużynie zagrał tylko raz. Było to w Pucharze Anglii w meczu z Leicester City.

Karbownik trafi do Eredivisie? "Jest zainteresowanie"

Niewykluczone więc, że Karbownik spróbuje szczęścia gdzieś indziej. Agent piłkarza, Mariusz Piekarski, w rozmowie z Kanałem Sportowym poinformował, że zawodnik może udać się na wypożyczenie. Możliwym dla niego kierunkiem jest holenderska Eredivisie. - Jest zainteresowanie Vitesse, to prawda. Chcą go jednak też inne kluby. Ja uważam, że takie zespoły jak AZ Alkmaar czy Vitesse to ciekawe kierunki. Tam mógłby pograć rok, powalczyć z takimi klubami jak PSV, czy Ajax, a potem wrócić – powiedział Piekarski.

Na razie nie wiadomo, czy do tego wypożyczenia w ogóle dojdzie. Według Piekarskiego transfer blokuje Brighton. - Na razie myślimy, żeby się rozwijać, ale na razie czekamy na sygnał z Brighton, bo tam nie chcą go na ten moment wypożyczać. Wszystko jest odrzucone, bo Michał jest na obozie i przygotowuje się do sezonu – zdradził Piekarski.

Agent zawodnika odniósł się także do pojawiających się wiele miesięcy temu spekulacji, że Karbownik mógł trafić z Legii do największych klubów w Europie – Manchesteru City czy Barcelony. - Jeśli chodzi o Manchester City, po prostu rozmawialiśmy z ludźmi z City Football Group. Był pomysł na dwuletnie wypożyczenie do Leeds United. Do tego jednak nie doszło – powiedział Piekarski. Dodał również, że transfer do wielkiego klubu nie doszedł do skutku przez kiepską formę Legii zarówno w lidze jak i europejskich pucharach.

