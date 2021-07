Jakub Ojrzyński odchodzi z Liverpoolu na wypożyczenie

Aktualnie w Liverpoolu jest dwóch utalentowanych Polaków Maciej Musiałowski oraz Jakub Ojrzyńskiego. Pierwszy z nich znalazł się w kadrze zespołu Kloppa na przedsezonowe zgrupowanie w Anglii. Na swoją szansę poczekać będzie musiał Ojrzyński, który ten sezon spędzi na wypożyczeniu.

Ojrzyński wypożyczony z Liverpoolu. Zawodnik będzie występować w lidze walijskiej

Jak podaje serwis Thisisanfield.com, 18-latek zostanie wypożyczony do walijskiego Caernarfon Town. Bramkarz wystąpił już nawet w sparingu z Holywell Town. Nowy zespół Polaka zajął w ubiegłym sezonie szóste miejsce w lidze walijskiej. Przez najbliższy miesiąc Ojrzyńskiego będzie przygotowywał się do rozgrywek, które rozpoczną się w połowie sierpnia.

Wypożyczenie do Caernarfon Town nie oznacza jednak, że Liverpool rezygnuje z Ojrzyńskiego. Piłkarz trafił do klubu w 2019 roku. Rok temu zawodnik podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt. W sobotę informowaliśmy za o tym, że piłkarz podpisał nową, "długoterminową" umowę z trzecim zespołem ostatniego sezonu Premier League. Nieznane są jednak jej szczegóły. Jak dotąd Ojrzyńskiego nie zadebiutował w pierwszym zespole Liverpoolu, grał natomiast w spotkaniach zespołu U-18 i U-23. W spotkaniu ligowym z Sheffield United piłkarz siedział na ławce rezerwowych.

Drugi z Polaków 17-letni Maciej Musiałowski jest bliżej debiutu w pierwszym zespole Liverpoolu. Piłkarz znalazł się w gronie 35 zawodników powołanych na zgrupowanie przedsezonowe. Anglicy są zachwyceni talentem Mateusza Musiałowskiego. Przemysław Soczyński, koordynator ds. identyfikacji talentów z siedzibą PZPN w Wielkiej Brytanii powiedział w rozmowie z The Athletic, że "nie ma wielu takich piłkarzy jak on, którzy są nieustraszeni na boisku i potrafią dryblować między dwoma lub trzema przeciwnikami, on po prostu zachwyca".