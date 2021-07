Oficjalnie: Wielki powrót do Premier League. Vieira przejmuje zespół

Roy Hodgson już 18 maja ogłosił, ze rozstanie się z zespołem z Londynu. Władze Crystal Palace długo szukały odpowiedniego kandydata, który mógłby go zastąpić i w końcu takiego znalazły.

Patrick Vieira został trenerem Crystal Palace. "Projekt bardzo mi się podoba"

Został nim Patrick Vieira. Klub poinformował na Twitterze, że Francuz podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. "Z przyjemnością potwierdzamy nominację Patricka Vieiry na naszego nowego menedżera" - czytamy na Twitterze Crystal Palace.

Dla Francuza będzie to zatem wielki powrót do Premier League. W przeszłości Vieira aż przez dziewięć lat (1996-2005) był piłkarzem Arsenalu, gdzie grał na pozycji defensywnego pomocnika. "Uważany za jednego z najlepszych graczy swojego pokolenia, Vieira odegrał ważną rolę w krajowym sukcesie Arsenalu w latach 1997-2005 pod wodzą Arsene'a Wengera, zdobywając trzy tytuły Premier League i cztery Puchary Anglii. Reprezentował klub z północnego Londynu w 396 meczach i przez sześć kolejnych lat był wymieniany w Drużynie Roku PFA Premier League" - czytamy na oficjalnej stronie Crystal Palace, które zajęło 14 miejsce w poprzednim sezonie.

- Jestem bardzo podekscytowany możliwością powrotu do Premier League. Jest to projekt, który bardzo mi się podoba, dużo rozmawiałem z prezesem Stevem Parishem i dyrektorem sportowym Dougie Freedmanem o ich ambicjach i planach dotyczących całego klubu, w tym akademii. Klub ma fantastyczne fundamenty po wielu latach w Premier League i mam nadzieję, że uda nam się dokonać dalszego rozwoju i będziemy iść z klubem do przodu - powiedział Vieira.

Ostatnio Francuz był szkoleniowcem OCG Nice, skąd został zwolniony na początku grudnia 2020 roku. Wcześniej spędził dwa i pół roku prowadził drużynę Major League Soccer New York CFC, po tym jak rozpoczął karierę trenerską w akademii w Manchesterze City, gdzie zakończył karierę jako piłkarz.