Wypadek piłkarza Arsenalu. Auto za ponad pół miliona leżało zniszczone na środku drogi

Według brytyjskich mediów piłkarzowi nic się nie stało. Do niebezpiecznego wypadku doszło w środę rano na skrzyżowaniu dróg nr. 24 i 25 w pobliżu Enfield. Ainsley Maitland-Niles prowadzący Mercedesa G-Class, którego wartość sięga nawet 700 tys. złotych, zderzył się z innym pojazdem. - Wszystko, co wiemy po rozmowie z nim to to, że brał udział w wypadku, nic mu się nie stało i jest w domu - powiedział rzecznik prasowy Arsenalu.

Piłkarz Arsenalu wyszedł z wypadku bez szwanku. Policja prowadzi dochodzenie

Dziennik "The Mirror" podał, że policja prowadzi dochodzenie w sprawie szczegółów wypadku. - Policja została wezwana na miejsce wypadku około godziny 6:10. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji oraz London Ambulance Service. Nie ma doniesień o żadnych obrażeniach uczestników zderzenia - poinformował rzecznik prasowy brytyjskiej policji.

Ainsley Maitland-Niles to 23-letni skrzydłowy Arsenalu, który sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w West Bromwich Albion. W ciągu ostatniego roku rozegrał 15 spotkań. Piłkarzem londyńskiego klubu jest od 2017 roku. Wcześniej występował w młodzieżowych drużynach Arsenalu. Maitland-Niles ma na swoim koncie trzy Puchary Anglii, dwa superpuchary oraz jest młodzieżowym mistrzem świata do lat 20.