Oficjalnie: Jadon Sancho sprzedany! Borussia Dortmund potwierdza

Nareszcie jesteśmy świadkami zakończenia sagi, która trwała w ostatnich kilkunastu miesiącach. Przypomnijmy, że Manchester United chciał kupić Jadona Sancho już przed rokiem, jednak wtedy Borussia Dortmund stawiała zaporową cenę za swojego gwiazdora.

Chociaż umowa Anglia z niemieckim klubem ważna jest jeszcze przez dwa lata, to Borussia Dortmund postanowiła nie zatrzymywać piłkarza na siłę. Od kilku tygodni nasilały się plotki łączące Sancho z przenosinami do Manchesteru i plotki te potwierdziły się w czwartek wczesnym popołudniem.

Sancho odejdzie do United!

To wtedy Borussia Dortmund wydała oficjalny komunikat, w którym potwierdziła kończące się negocjacje z klubem z Old Trafford. "Jadon Sancho przeniesie się do Manchesteru United. W czwartek oba kluby oraz zawodnik doszły do porozumienia. Jeśli transfer ostatecznie dojdzie do skutku, Manchester United zapłaci 85 milionów euro" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Borussii Dortmund.

I dalej: "Teraz dopracowywane i dokumentowane będą szczegóły transakcji. Szybkość jej przeprowadzenia zależna jest też od czasu i wyniku wszystkich niezbędnych badań zawodnika oraz udokumentowania transferu w specjalnym systemie FIFA".

Sancho trafił do Borussii Dortmund latem 2017 roku z Manchesteru City. W Niemczech, w przeciwieństwie do ojczyzny, 21-letni dziś Anglik znalazł szansę na regularną grę w pierwszej drużynie. Sancho zadebiutował w nowym klubie już w październiku 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał w klubie 137 meczów, w których strzelił 50 goli, stając się jednym z najlepszych młodych zawodników na świecie.

W Dortmundzie Sancho zdobył Puchar Niemiec w sezonie 2020/21 oraz Superpuchar kraju w 2019 roku. W poprzednim sezonie Anglik rozegrał 38 meczów, w których strzelił 16 goli i zaliczył 20 asyst. Obecnie Sancho przebywa z reprezentacją kraju na Euro 2020, gdzie w 1/4 finału Anglicy zagrają z Ukrainą.