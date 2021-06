Bayern nie chce dać zawodnikowi dużej podwyżki. Sytuację wykorzysta Liverpool?

Liverpool planuje już wzmocnienia na przyszły sezon. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa będzie chciała zmazać plamę z zeszłego sezonu i włączyć się ponownie do walki o mistrzostwo Anglii. Poprzednie rozgrywki, choć początkowo nic na to nie wskazywało, całkowicie się posypały głównie ze względu na plagę kontuzji. Ostatecznie 19-krotni mistrzowie Anglii zajęli trzecie miejsce w Premier League i dotarli do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski vs Rafał Gikiewicz: Co to było za starcie! [ELEVEN SPORTS]

Liverpool zainteresowany Kingsleyem Comanem. Ogromne oczekiwania finansowe Francuza

Letnie okienko transferowe jeszcze się nie otworzyło, ale działacze Liverpoolu działają już aktywnie na rynku. Pierwszą transakcję udało się już nawet dopiąć. W najbliższym czasie na Anfield pojawi się środkowy obrońca Ibrahima Konate z RB Lipsk. Anglicy zapłacili za Francuza około 36 milionów funtów.

Skandaliczny transparent przed domem Rafy Beniteza. "To hańba"

To jednak nie koniec wzmocnień. Juergen Klopp potrzebuje wzmocnień w ofensywie, ponieważ w zeszłym sezonie nie wyglądała ona już tak dobrze, jak wcześniej. W związku z tym Liverpool zainteresował się skrzydłowym Bayernu Monachium Kingsleyem Comanem. Jak poinformowała telewizja Sport1, przedstawiciele angielskiego klubu kontaktowały się już z zawodnikiem. Francuz miał niedawno odrzucić propozycję nowego kontraktu od Bayernu Monachium opiewającą na 13 milionów euro, ponieważ oczekuje on co najmniej 20 milionów rocznie. Sytuację zamierzają wykorzystać włodarze Liverpoolu. Nie wiadomo jednak, jaką pensję sami są w stanie zaproponować piłkarzowi, który ma ważny kontrakt z mistrzem Niemiec do 30 czerwca 2023 r.

Coś jest na rzeczy? Klub Premier League podsyca plotki o transferze Lewandowskiego

Kingsley Coman gra w Bayernie Monachium od 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał dla klubu z Bawarii 200 spotkań, w których zdobył 41 bramek i zaliczył 51 asyst. Poprzedni sezon był dla niego jednym z najlepszych w karierze. Francuz zagrał w 39 spotkaniach, w których strzelił osiem bramek i zaliczył 15 asyst. Zaowocowało to powołaniem do reprezentacji Francji na Euro 2020.