Coś jest na rzeczy? Klub Premier League podsyca plotki o transferze Lewandowskiego

To był fenomenalny sezon w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który strzelił 48 goli (i zanotował dziewięć asyst) w 40 meczach. Niemieccy dziennikarze twierdzili, że Polak może za rok poszukać nowych wyzwań. Będzie miał wtedy 33-lata i najprawdopodobniej będzie to dla niego ostatnia szansa, aby jeszcze zmienić Bundesligę na inne czołowe rozgrywki. "Bild" pisze o potencjalnym transferze do Premier League (najwięcej szans daje się Chelsea) lub La Ligi. Kontrakt Lewandowskiego wygasa za dwa lata, więc przyszłe wakacje to ostatni moment dla Bayernu Monachium, aby na nim cokolwiek zarobić. Ale być może Chelsea już teraz postara się ściągnąć Lewandowskiego. Tak przynajmniej wynika z Twittera.

REKLAMA

Zobacz wideo Duńczycy też zmienili trenera przed Euro 2020. Tak to się właśnie robi

Nowy kandydat do zastąpienia Jose Mourinho. Dziewiąty w ciągu 68 dni!

Hiszpańskojęzyczny profil Chelsea na TT opublikował link z artykułem o potencjalnych transferach londyńczyków . Czytamy w nim, że celem numer jeden jest zakup Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, który w minionym sezonie strzelił 41 goli w 41 meczach. Do tego zanotował aż 12 asyst. Jeśli Norwega nie uda się kupić, to Chelsea powalczy o Harry'ego Kane'a (Tottenham), Romelu Lukaku (Inter Mediolan) i właśnie Lewandowskiego.

Media: Manchester City może pobić transferowy rekord! Ubiegł ligowego rywala

Warto dodać, że o Kane'a zabiega także Manchester City i prawdopodobnie tam trafi Anglik. Z kolei Luke Chadwick, który w barwach Manchesteru United rozegrał 38 spotkań, apeluje, by Polak trafił na Old Trafford.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że Manchester United powinien ściągnąć Lewandowskiego. Jego rekordy są niebywałe. To dość zaskakujące, że on po tak udanych sezonach w Bayernie chce się przenieść. On już młodszy nie będzie. To może być jego ostatnia szansa, by zagrać w Premier League, najlepszej lidze świata - powiedział Chadwick, cytowany przez serwis manchestereveningnews.co.uk.