Media: Manchester City może pobić transferowy rekord! Ubiegł ligowego rywala

Manchester City po zdobyciu mistrzostwa Anglii i Carabao Cup nie zamierza zwalniać. Z klubu odszedł Sergio Aguero, co sprawia, że klub jest zdeterminowany, aby wzmocnić formację ofensywną. W mediach w Anglii szczególnie pojawiają się dwie propozycje – Harry Kane z Tottenhamu oraz Jack Grealish z Aston Villi. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że jeden z nich może niebawem trafić na Etihad Stadium.

Media: Manchester City może pobić rekord Premier League. Ponad 100 milionów euro za Jacka Grealisha

Jak informuje brytyjska gazeta "Daily Mail", Aston Villa wyceniła Jacka Grealisha na 100 milionów funtów. Drużyna z Villa Park jest zdeterminowana, aby zatrzymać swoją największą gwiazdę, natomiast transfer może nie być wykluczony. Taki zastrzyk gotówki może polepszyć sytuację klubu w kwestii Finansowego Fair Play. Aston Villa sprowadziła już Emiliano Buendię z Norwich City za 38 milionów euro.

Jeśli Manchester City spełni wymagania The Villans, to Jack Grealish odejdzie za rekordowe pieniądze w skali Premier League. Jak dotąd najdrożej sprzedanym Brytyjczykiem był Gareth Bale, który odszedł z Tottenhamu do Realu Madryt za 85 milionów funtów. Z kolei najdroższym zawodnikiem w lidze angielskiej był Paul Pogba, który powrócił do Manchesteru United za 89 milionów funtów. Grealish znalazłby się także w dziesiątce największych transferów w historii futbolu. Transfer Anglika zostanie zrealizowany po Euro 2020.

Jack Grealish zagrał w 27 meczach w minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zanotował 12 asyst. Jego umowa z Aston Villą jest ważna do końca czerwca 2025 roku. Wcześniej o pomocnika zabiegał m.in. Manchester United.