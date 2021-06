Hitowy transfer Manchesteru City! 100 mln funtów! Rekord transferowy o krok

Już od dawna Jack Grealish łączony jest z Manchesterem. Chociaż zawodnik Aston Villi przymierzany był do United, to pierwszym wyborem zawodnika ma być zespół The Citizens. Według londyńskiego radia talkSPORT, transfer do City jest już niemal uzgodniony.

