Pierwsza oficjalna oferta za Harry'ego Kane'a odrzucona. 100 mln funtów

Harry Kane zakomunikował władzom Tottenhamu w maju tego roku, że chce odejść z klubu w zbliżającym się oknie transferowym. Napastnik jest zirytowany stagnacją klubu z Londynu i chce występować w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów. Dodatkowo Koguty już od 13 lat nie wygrały żadnego trofeum zarówno w kraju, jak i w Europie. Po raz ostatni Tottenham zdobył jakikolwiek puchar w 2008 roku, kiedy to pokonał 2:1 Chelsea w finale Pucharu Ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Puchar Ligi Angielskiej. Manchester United - Manchester City 0:2. Skrót meczu [Eleven Sports]

Media: Manchester City złożył pierwszą ofertę za Harry’ego Kane’a. Prezes Tottenhamu nie zamierza go sprzedawać

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Manchester City złożył pierwszą ofertę za Harry’ego Kane’a Tottenhamowi. Opiewa ona na około 100 milionów funtów, co uczyniłoby Anglika najdroższym zawodnikiem sprowadzonym do klubu Premier League. Obecnym rekordzistą jest Paul Pogba, który trafił do Manchesteru United w sierpniu 2016 roku za 89 milionów funtów.

Tottenham odrzucił pierwszą ofertę mistrzów Anglii. The Citizens są skłonni dołączyć do transakcji przynajmniej jednego ze swoich zawodników, natomiast nie zostały podane konkretne nazwiska. Na ten moment prezes Daniel Levy nie chce dopuścić do sprzedaży swojej największej gwiazdy. Piłkarz zamierza podjąć ostateczną decyzję po zakończeniu Euro 2020. Poza Kane’em Manchester City jest zdeterminowany, aby pozyskać Jacka Grealisha z Aston Villi.

Harry Kane jest związany kontraktem z Tottenhamem do końca czerwca 2024 roku. Napastnik reprezentacji Anglii zagrał w 49 meczach w minionym sezonie, w których zdobył 33 bramki i zanotował 17 asyst.