Gattuso w klubie Wielkiej Szóstki Premier League?! Włoch króciutko będzie na bezrobociu!

"ACF Fiorentina i Gennaro Gattuso, działając za obopólną zgodą, postanowili nie kontynuować wstępnych porozumień i dlatego nie będą wspólnie rozpoczynać kolejnego sezonu sportowego" - tak rozpoczął się komunikat Fiorentiny, w którym poinformowano, że Gennaro Gattuso przestał być trenerem klubu, zaledwie 23 dni po ogłoszeniu, że Włoch poprowadzi włoski klub.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hiszpanie doceniają Lewandowskiego, ale widzą, że to nie jest ten sam piłkarz co w Bayernie"

Sergio Ramos ze wzruszenia nie mógł wykrztusić słowa. Wspaniała reakcja dziennikarzy [WIDEO]

Gennaro Gattuso może skorzystać na problemach Tottenhamu

Gennaro Gattuso od samego początku miał sygnalizować potrzebę zakupu nowych zawodników, których chciał dobrać pod kątem gry w formacji 1-4-2-3-1. Do Włoch przybył nawet jego agent Jorge Mendes, który miał zapewnić klubowi odpowiednich pod tym względem piłkarzy. Fiorentina nie była jednak przekonana do zmian, jakie chciał wprowadzić szkoleniowiec. Po kolejnych dniach bez ofert Gattuso miał zacząć naciskać na władze klubu. Wówczas okazało się, że rozbieżności w polityce transferowej między trenerem a władzami są tak duże, że jedynym rozwiązaniem było... rozwiązanie kontraktu.

Jak się okazuje, Gattuso może błyskawicznie znaleźć nowy klub. "The Athletic" informuje, że Włoch może wykorzystać problemy Tottenhamu ze znalezieniem nowego szkoleniowca po zwolnieniu Jose Mourinho. W ostatnich dniach angielski klub należący do tzw. wielkiej szóstki Premeir League - razem Manchesterem City, Manchesterem United, Chelsea, Liverpoolem i Arsenalem - negocjował z Paulo Fonseką, jednak nie doszli z nim do porozumienia z powodów finansowych. Dlatego Tottenham miał już rozpocząć negocjacje z Gennaro Gattuso.