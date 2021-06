Jadon Sancho blisko nowego klubu. Prawie 100 mln euro dla Borussii Dortmund

Niedoszły transfer Jadona Sancho z Borussii Dortmund do Manchesteru United był jedną z najgorętszych historii podczas zeszłorocznego, letniego okienka transferowego. Chociaż klub z Old Trafford mocno zabiegał o reprezentanta Anglii, to ostatecznie nie zdecydował się zapłacić 120 milionów euro, jakich oczekiwać miał niemiecki klub.

Teraz kwota ta ma być sporo niższa. "The Athletic" poinformował, że tego lata Borussia Dortmund zaakceptuje ofertę w wysokości około 100 milionów euro. Wszystko przez to, że kontrakt Sancho ważny jest jeszcze przez dwa lata i niewiele wskazuje na to, by zawodnik miał podpisać nową umowę. To sprawia, że obecne okienko będzie jednym z ostatnich, w którym Borussia może zarobić na piłkarzu bardzo duże pieniądze.

Sancho bliski transferu do Manchesteru United

Według informacji "The Athletic" Manchester United w tym tygodniu złożył już jedną ofertę w wysokości 78 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Ta została jednak odrzucona. Borussia Dortmund ma oczekiwać co najmniej 10 milionów euro więcej i zupełnie inaczej podchodzi do ewentualnych bonusów. Niemiecki klub woli, by były one zależne od sukcesów drużyny, a nie indywidualnych popisów Sancho. Borussia nie jest na przykład zainteresowana bonusem od zdobycia przez zawodnika Złotej Piłki.

Mimo wszystko "The Athletic" informuje, że obie strony powinny dojść do porozumienia w ciągu najbliższych dni. Dla wychowanka Watfordu byłby to powrót do kraju po czterech latach. W latach 2015-2017 Sancho był piłkarzem Manchesteru City, jednak nie zadebiutował w pierwszej drużynie.

W minionym sezonie Sancho zagrał w 38 meczach, w których strzelił 16 goli i miał 20 asyst. Z Borussią Dortmund zdobył puchar i superpuchar Niemiec. Sancho jest 19-rotnym reprezentantem Anglii. W 2017 roku został mistrzem świata i wicemistrzem Europy do lat 17.