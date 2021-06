Juergen Klopp wskazał główny cel! Transfer po Euro 2020

W sezonie 2020/2021 Liverpool prowadzony przez Juergena Kloppa rozczarował. Choć zespół zajął trzecie miejsce w lidze, to przez większość sezonu nie był pewny awansu do Ligi Mistrzów. W związku z tym The Reds podjęli decyzję o przeprowadzeniu małej rewolucji kadrowej.

Liverpool znalazł następcę Wijnalduma. Klopp chce reprezentanta Niemiec

Z klubu odejdzie jeden z filarów środka pola w ostatnich latach, czyli Georginio Wijnaldum. Holender miał początkowo trafić do Bayernu Monachium, a później wydawało się, że jego nowym klubem zostanie FC Barcelona. Po trwającym blisko miesiąc zamieszaniu okazało się, że nowym pracodawcą pomocnika będzie Paris Saint-Germain. To właśnie znalezienie następcy Wijnaldum jest priorytetem dla Juergena Kloppa.

Według Floriana Plettenberga, dziennikarza niemieckiego kanału telewizyjnego SPORT1, Liverpool chce pozyskać 24-letniego Floriana Neuhausa z Borussii Moenchengladbach. Środkowy pomocnik znalazł się w kadrze reprezentacji Niemiec na mistrzostwa Europy. Neuhaus potwierdził, że od klub z północy Anglii od kilku dni prowadzi rozmowy na temat transferu piłkarza, ale oficjalnej oferty wciąż brak. Zawodnik przejdzie do Liverpoolu dopiero po Euro 2020. Kwota transferu ma oscylować na poziomie 40 milionów euro.

Florian Neuhaus jest wychowankiem TSV 1860 Monachium. Od sezonu 2016/2017 piłkarz występuje w barwach Borussii Moenchengladbach. W minionych rozgrywkach zagrał w 33 meczach, w których strzelił sześć goli i sześciokrotnie asystował.

