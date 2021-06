Tottenham Hotspur wybrał nowego trenera. Trzyletni kontrakt

Tottenham pozostaje bez stałego trenera od 19 kwietnia, kiedy z posady zwolniony został Jose Mourinho. Obowiązki Portugalczyka do końca poprzedniego sezonu przejął Ryan Mason, który został jednak tylko szkoleniowcem tymczasowym.

Od tamtej pory w brytyjskich mediach w kontekście pracy w Tottenhamie przewinęło się mnóstwo nazwisk. Wśród nich byli m.in. Erik ten Hag, Mauricio Pochettino oraz Antonio Conte. Długo wydawało się, że to ostatni z nich zostanie nowym trenerem londyńczyków.

Fonseca blisko Tottenhamu

Ostatecznie, mimo zaawansowanych negocjacji, strony nie doszły do porozumienia. Według brytyjskich mediów Conte miał nie być przekonany do projektu, jaki zaproponował mu prezes Tottenhamu, Daniel Levy. Klub z Premier League został jednak przy kierunku trenerów, którzy pracowali ostatnio we Włoszech i teraz wydaje się niemal pewne, że Tottenham obejmie Paulo Fonseca.

Jak poinformował znany, włoski dziennikarz Fabrizio Romano, londyńczycy trzy dni temu rozpoczęli negocjacje z 48-letnim Portugalczykiem. Według informacji Romano Fonseca miałby podpisać z Tottenhamem dwu lub trzyletni kontrakt. W ostatnich dwóch latach Portugalczyk prowadził AS Romę, z którą rozstał się po zakończeniu sezonu, a jego miejsce zajął Mourinho.

Przed AS Romą Fonseca pracował m.in. w Szachtarze Donieck, Bradze, Pacos Ferreira czy FC Porto. W poprzednim sezonie prowadzona przez niego AS Roma zajęła 7. miejsce, dochodząc do półfinału Ligi Europy. Taką samą pozycję w Premier League zajął Tottenham.